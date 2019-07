La Pro loco e la Città di Rogliano presentano la terza edizione della Festa del Pane 2019, in una città ricca di tradizioni, di storia e di arte.

COSENZA – A Rogliano è tutto pronto. La cittadina immersa tra i colli della Valle del Savuto e riconosciuta in tutto il mondo per la qualità del suo pane che, con le sue antiche ricette, rappresenta una eccellenza calabrese nella produzione del pane. L’Amministrazione comunale e la Pro Loco infatti, si fanno promotori di una kermesse che si terrà sabato 6 e e domenica 7 luglio.

La terza edizione rappresenta ancora una volta, un’occasione di promozione di un intero territorio, dei suoi prodotti e dei suoi meravigliosi luoghi. Nel comprensorio, e più in generale nella Valle del Savuto, sono presenti numerose realtà che quotidianamente realizzano prodotti di qualità distribuendoli in Italia e nel Mondo. Maestri panificatori che fanno tesoro delle antiche ricette ma sempre aperti alle nuove tecnologie.

Tradizione, storia, cultura e al centro uno dei prodotti più diffusi al mondo, il pane, con particolare attenzione al quartiere “Cuti” come ha spiegato ai microfoni di Rlb, il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare che ha presentato la 3^ edizione della Festa del Pane

La Festa del Pane di Rogliano vuole essere un momento di incontro allo scopo di creare una filiera forte per dare voce ad un settore in crescita ma che quotidianamente deve far fronte a numerose problematiche. All’interno dell’evento sarà allestita un’area dedicata ai bambini con un programma completo di intrattenimenti, laboratori creativi e spettacoli musicali. Sarà , anche, possibile seguire gli interessanti convegni proposti, gli showcooking organizzati da chef e maestri panificatori. Completeranno il Villaggio delle postazioni dedicate alla comunicazione e interviste gestite dalle Radio, un’area food dedicata al ristoro dei visitatori ed infine un’area concerti per la fruizione di spettacoli live durante la manifestazione.