I principi da cui partire per iniziare ad investire nel trading online

Quando si parla di¬†‚Äútrading online‚Ä̬†si sta facendo riferimento ad uno dei servizi forniti da alcune¬†societ√† finanziarie presenti in internet, anche note col nome di¬†‚Äúbroker‚ÄĚ: intermediari che mettono a disposizione dei propri clienti piattaforme¬†ideate per¬†visualizzare azioni e titoli presenti sui diversi mercati borsistici

Il trading online¬†consente di¬†comprare e vendere titoli ed asset¬†nei principali mercati internazionali, con il semplice utilizzo del proprio¬†computer¬†e, in certi casi, addirittura del proprio¬†smartphone. Una vera e propria¬†rivoluzione digitale ed economica, che non a caso, negli ultimi anni, ha affascinato migliaia di persone appartenenti alle categorie sociali pi√Ļ disparate: questo perch√©, da una parte si pu√≤ ricorrere al trading online per cercare di¬†arrotondare il proprio stipendio, o magari per provare a fare fruttare i propri risparmi; allo stesso tempo per√≤, dall‚Äôaltra, stiamo parlando di un settore che d√†, ai pi√Ļ capaci, la¬†concreta possibilit√† di cambiare vita¬†e, perch√© no, ottenere risultati economici davvero molto, molto importanti. Nonostante ci√≤ il trading online non pu√≤ nemmeno essere visto come una¬†specie di panacea¬†capace di curare come per magia i nostri problemi finanziari: come scopriremo a breve, per ottenere dei risultati √® necessario innanzitutto¬†avvicinarsi ad una materia cos√¨ complessa con la giusta attitudine. Da qui l‚Äôidea di fornire alcuni¬†principi base¬†da cui partire per iniziare ad investire nella maniera pi√Ļ responsabile possibile, con il supporto del sito¬†guida trading online .NET, per evitare di incappare in brutte sorprese.

STUDIARE LA MATERIA, CALCOLARE I RISCHI

Come gi√† accennato in precedenza, il trading √® una¬†materia complessa¬†e¬†deve innanzitutto essere studiato. Studiare non significa entrare nell‚Äôordine di idee di dedicare il giusto tempo all‚Äôargomento, provando a portare avanti un¬†apprendimento lento e costante: si partir√† dai principi basilari per passare poi, man mano, a concetti sempre pi√Ļ tecnici. A proposito di basi, c‚Äô√® poi un¬†concetto¬†che deve essere introiettato il pi√Ļ presto possibile da tutti coloro che siano intenzionati a lanciarsi nell‚Äôavventura delle negoziazioni in internet:¬†il trading online √® un‚Äôattivit√† che comporta dei rischi. √ą sempre stato cos√¨ e sar√† sempre cos√¨. Sebbene la parola ‚Äúrischio‚ÄĚ possa spaventare, dobbiamo innanzitutto ricordare che¬†ogni tipo di attivit√† di investimento √® caratterizzata da risultati incerti. Piuttosto √® necessario fare una¬†distinzione tra due tipologie di rischio: da una parte quello per l‚Äôappunto¬†intrinseco, dall‚Äôaltra il cosiddetto rischio¬†ingiustificato. Ebbene, parte dello studio di cui sopra consiste proprio nell‚Äôeliminare a priori il maggior numero possibile di rischi inutili¬†(legati ad errori concettuali, distrazioni, scelte dettate pi√Ļ dall‚Äôemozione che dal ragionamento ecc.): imparare a¬†gestire il rischio¬†come gestiamo le diverse componenti di un‚Äôattivit√†, limitandolo al massimo in modo da prendere (quasi) solo il meglio di ci√≤ che il trading ha da offrire.

SCEGLIERE IL MERCATO GIUSTO

Una volta arrivato al giusto grado di preparazione ci si trover√† davanti alla¬†prima grande scelta¬†di questa avventura, ovvero la scelta del¬†mercato all‚Äôinterno del quale fare trading. Ebbene, chiaramente stiamo parlando di una decisione che spetta a ciascuno di voi, ma √® giusto ricordare che, ad oggi, il mercato scelto dalla stragrande maggioranza degli investitori √® il¬†Forex, il vero e proprio¬†luogo principe del trading online. Le ragioni del successo del Forex sono diverse, ma le possiamo riassumere in¬†5 punti fondamentali. Innanzitutto tradire sul Forex non comporta¬†n√© spese di commissione, n√© tasse governative, per non parlare del fatto che √® possibile¬†investire¬†al suo interno¬†in totale autonomia, eliminando quindi la figura degli intermediari. Dopodich√© √® un mercato¬†sempre aperto¬†a qualsiasi ora del giorno nei giorni feriali oltre ad essere in assoluto quello all‚Äôinterno del quale¬†circolano pi√Ļ soldi. Ultimo, ma non ultimo,¬†il Forex √® un mercato aperto quasi a tutti: ci√≤ vuol dire che non servono grandi capitali per iniziare ad investire, ma che, al contrario, con un conto micro si pu√≤ iniziare ad operare addirittura¬†partendo con soli 5 euro¬†di fondo.