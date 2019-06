Acri, primo Forum sul Contemporaneo in Calabria

Il primo Forum sul Contemporaneo in Calabria, si terrĂ al MACA – Museo Arte Contemporanea di Acri

ACRI (CS) – Il primo Forum sul Contemporaneo in Calabria, si terrĂ nella mattinata di domani dalle ore 10:00. A cura del Comitato di Gestione del Museo, l’evento mira a fare il punto della situazione su quello che è lo stato del contemporaneo in Calabria con specifico riferimento all’arte figurativa considerata nei vari ambiti di azione.

Un confronto che mira a sottolineare dunque lo stato dell’arte, che cosa sì è fatto, che cosa esiste e resiste, e cosa invece è andato perduto. Quali sono le problematiche che si stenta a superare e cosa è auspicabile fare per il prossimo futuro? Ne parleremo con coloro che lavorano sul territorio, artisti, critici, curatori, i quali si confronteranno per fornirci, ognuno in base alle proprie peculiarità e attraverso le esperienze dentro e fuori il territorio regionale, una visione allargata e approfondita. Potremo così “costruire” un insieme corposo di idee, di riflessioni, di punti da cui partire e “luoghi” a cui presumibilmente giungere affinché la Calabria non rimanga indietro rispetto a quei contesti, culturali e geografici, maggiormente avvezzi in tal senso. E in tutto questo che ruolo può rivestire il Museo Contemporaneo nello sviluppo culturale e sociale delle comunità della regione?

Ascolteremo gli interventi di: Simona Caramia, Curatrice, Docente ABA di Catanzaro e Coordinatore di Ricerca della Fondazione Guglielmo, Claudia Zicari, Artista; Gianluca Covelli, Critico d’arte, Curatore, Direttore Artistico del MAE – Museo Arte Etnografica di Zumpano (Cs); Alfredo Granata, Artista free lance; Carla Sollazzo, Storica e Critica d’arte, Docente di Storia dell’arte e Giornalista; Ofelia Sisca, Curatrice, Giornalista e Social Media Specialist; Pasquale De Sensi, Artista e Grafico. PrecederĂ il saluto istituzionale di Pino Capalbo, Sindaco CittĂ di Acri; Giuseppe Giudice, Assessore alla Cultura CittĂ di Acri e Maria Francesca Corigliano, Assessore alla Cultura della Regione Calabria. Modera Loredana Barillaro, Presidente del Comitato di Gestione del MACA e Direttore Responsabile ed Editoriale del Magazine di arte contemporanea SMALL ZINE.