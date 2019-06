Salute e sesso: epidemia infezioni, i dati sono allarmanti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rilevato che le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) si stanno diffondendo a un ritmo allarmante.

Salute e sesso: si parla di un milione di casi ogni giorno che vedono coinvolte persone di età compresa tra i 15 e 49 anni. L’OMS ha identificato la gonorrea, la clamidia, la sifilide e la tricomoniasi tra i casi più diffusi. L’aumento delle app per incontri è una delle cause.

Queste infezioni sessualmente trasmesse hanno un profondo impatto sulla salute di adulti e bambini in tutto il mondo. Se non curati, possono portare a effetti gravi e cronici sulla salute che includono malattie neurologiche e cardiovascolari, sterilità , gravidanza extrauterina, aborti e aumento del rischio di Hiv.

Salute e sesso: internet e gli smartphone hanno inciso molto sul cambiamento del nostro stile di vita e questo comprende anche la sfera sessuale. In questo senso le app per appuntamenti rendono più facile incontrare partner sessuali. Se la facilità di incontrare partner si traduce in un rapporto sessuale non protetto, l’aumento di casi di infezioni è piuttosto logico.