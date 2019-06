Torta di ricotta: morbidissima e facile da preparare

Una vera bontĂ : due dischi di torta abbracciano la ricotta che, amalgamata con la frutta, rende il dolce particolarmente delicato.

Torta di ricotta: montate il burro morbido con lo zucchero a velo, lavorando con lo sbattitore elettrico per ottenere una crema. Aggiungete i 4 tuorli uno alla volta e continuate a miscelare. In una ciotola a parte, montate le due uova intere con lo zucchero semolato. Unite i due composti e mescolate con una spatola, poi aggiungete la farina, la fecola e il lievito setacciati. Unite la scorza di limone grattugiata e amalgamate.

Versate l’impasto in una tortiera da 24 cm di diametro imburrata e infarinata, quindi infornate a 180°C per circa 40 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Per servire tagliate la torta fredda a metĂ , in modo da ricavare due dischi, spalmate sulla base abbondante crema di ricotta alla pesca e chiudete con l’altro disco di pasta. Infine, spolverizzate con abbondante zucchero a velo.

Per farcire pelate le pesche, riducetele a tocchetti e irrorate con succo di limone. Fate scolare la ricotta in un colino per eliminare il siero, trasferitela in una ciotola con lo zucchero a velo, l’essenza di vaniglia, lavorate con le fruste e unite le pesche.