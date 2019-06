Torta Tenerina, facile e veloce

La torta tenerina è un dolce dalla fragrante crosticina esterna e dalla consistenza fondente che si scioglie in bocca

Un dessert semplice da realizzare, dal successo garantito perfetto anche per festeggiare i papà e per esaltare tutto il suo sapore provate a servirlo insieme ad una delicata crema al mascarpone, sentirete che bontà .

Ingredienti

Cioccolato fondente 200 g

Burro 100 g

Uova medie 4

Zucchero 150 g

Farina 00 50 g

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Iniziate a tritare finemente il cioccolato, poi trasferitelo in una bastardella posta in un tegame con acqua (possibilmente l’acqua non dovrebbe venire a contatto con il fondo della bastardella o pentolino in cui avete versato il cioccolato) e scioglietelo a bagnomaria, mescolando di continuo. Solo quando il cioccolato sarà già sciolto, ma non eccessivamente caldo unite il burro a pezzetti e lasciate sciogliere anche questo continuando a mescolare. Poiché l’esatta temperatura di fusione del cioccolato è intorno ai 50°, il burro va aggiunto solo quando il cioccolato è sciolto, facendo in modo che non superi il suo punto di fusione (che è di circa 32°), ed evitando quindi che si separi. Lasciate intiepidire il composto di cioccolato e burro, mescolandolo di tanto in tanto, e nel frattempo separate i tuorli dagli albumi in due ciotole differenti e capienti. A questo punto aggiungete a quest’ultimi metà dello zucchero 5 e montateli fino ad ottenere un composto fermo e spumoso.

Tenete da parte gli albumi montati a neve e versate nei tuorli la parte restante di zucchero, poi montate il tutto a velocità moderata fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto con le fruste ancora in azione versate a filo il composto di cioccolato e burro ormai tiepido e continuate a sbattere fino a che non otterrete un composto uniforme. Aggiungete a questo punto gli albumi montati a neve in più riprese: aggiungete inizialmente circa 1/3 degli albumi mescolando con una spatola o con una frusta. Incorporate poi gli albumi restanti questa volta mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Unite la farina a pioggia e mescolate sempre con una spatola facendo dei movimenti delicati dal basso verso l’alto fino ad ottenere un composto liscio ed uniforme. A questo punto imburrate e infarinate uno stampo a cerniera da 23 cm (così sarà più facile sformare la torta tenerina) e versate al suo interno l’impasto appena preparato. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 30-35 minuti. Una volta sfornata lasciate intiepidire la vostra torta tenerina prima di sformarla e di cospargerla di zucchero a velo. Conservate la torta tenerina per 3-4 giorni sotto una campana di vetro. Si può congelare. Per ottenere un gusto ancora più intenso spolverizzate la torta tenerina con del cacao amaro! Per una versione senza glutine utilizzate la stessa dose di farina di riso.