Il film choc “La voce negli occhi” di Pietro Crisafulli a Rocca Imperiale

Il film choc “La voce negli occhi” di Pietro Crisafulli; arriva in prima visione a Rocca Imperiale. Ovunque è stato censurato

COSENZA – Ovunque è stato censurato, ma non questa volta. La voce negli occhi il film choc del regista siciliano Pietro Crisafulli, verrĂ proiettato gratuitamente in prima visione a Rocca Imperiale, il prossimo 25 giugno alle 21.00. La voce negli occhi racconta la straziante storia di Salvatore Crisafulli, fratello del regista Pietro, conosciuto come il “Terri Schiavo Italiano” e rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto a Catania l’11 settembre del 2013. Un uomo giudicato clinicamente in stato vegetativo, da diversi luminari della scienza medica, interpellati nella lunga odissea durata fino al 2013, data in cui avvenne la morte di Salvatore in attesa che un giudice italiano lo autorizzasse a curarsi con cellule staminali.

Un film denuncia contro la cattiva assistenza sanitaria, sul fine vita, ed in particolare lo scarso interesse del governo Italiano. Scene drammatiche che hanno lo scopo di toccare lo spettatore verso il dramma vissuto dai familiari di Salvatore, si alternano altre scene sull’infanzia dei due fratelli Crisafulli, legatissimi dal profondo affetto, vissuti in diversi collegi. Si ripercorre in questa drammatica pellicola la vita sin da bambini, fino al giorno dell’incidente e alla lunghissima tragedia della famiglia, girando tantissimi ospedali Italiani ed in Europa.

Scienziati interpellati sentenziavano lo stato di incoscienza di Salvatore, diagnosticando lo stato vegetativo permanente. La mamma Angela, non si era mai rassegnata, che il figlio nonostante fosse ritenuto dalla scienza medica un “vegetale” percepì mesi dopo che Salvatore fosse cosciente, proprio grazie ai movimenti degli occhi, che i medici scambiavano per movimenti e pianto involontario.

Nel ottobre 2005 l’inaspettato risveglio che sconvolse il mondo intero. La sceneggiatura della pellicola censurata ovunque, e stata estratta in parte, dal libro autobiografico Con Gli Occhi Sbarrati scritto dallo stesso Crisafulli, aiutato dalla giornalista Calabrese, Tamara Ferrari.

La voce negli occhi è stato già proiettato alla Camera dei Deputati, ed ha vinto in Italia il premio messaggio importante – Sezione lungometraggi oro invisibile – al 19° Festival Internazionale “Inventa un film” che si è svolto a Lenola, il Premio alla Vita, è Siciliani Si Nasce, e ha ottenuto una forte risonanza a New York, «L’Italia non accetta l’eutanasia, ma uccide le persone» ha commentato uno degli organizzatori subito dopo la proiezione del film avvenuta in America lo scorso anno.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Gabriel. A fine proiezione ci sarà un dibattito moderato da Donato Mastrangelo giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Saranno presenti il regista Pietro Crisafulli, l’attrice protagonista Maria Maugeri, Jonathan Crisafulli, protagonista nel ruolo del padre Pietro ragazzo anni 80.