Endometriosi, incontro tra medici e pazienti domani a Cosenza

Un appuntamento con gli esperti per far luce su una patologia, di cui è fondamentale parlare, per farla conoscere e accorciare i tempi della diagnosi

COSENZA – Tra le malattie femminili, l’endometriosi è forse una tra le più temute e al contempo sconosciute, complice anche la difficoltà nella diagnosi che spesso viene formulata dopo un lungo e dispendioso percorso, con possibili gravi conseguenze fisiche e psicologiche sulla donna. Domani, Venerdì 7 Giugno 2019 alle 17.00 presso La Casa delle Culture in Corso Bernardino Telesio nel centro storico di Cosenza l’A. P. E. ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Cosenza di Cosenza, l’incontro ‘Endometriosi. Sai cos’è?’. Un appuntamento con gli esperti per far luce su una patologia, di cui è fondamentale parlare, per farla conoscere e accorciare i tempi della diagnosi. Durante l’evento saranno argomento di discussione: Endometriosi profonda, Adenomiosi, Endometriosi ovarica, Diagnosi, Terapia, Alimentazione, Infiammazione, Prevenzione, Tutela Salute della donna e Sostegno. Parteciperanno in qualità di relatori: Antonio Belcastro Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; Marco Scioscia Responsabile della Ginecologia del Policlinico di Abano Terme, Padova; Michele Morelli Direttore U. O. C. Ostetricia e Ginecologia A. O. C. S., Cosenza; Giovanni Stamati Dirigente-Medico U. O. C. Radiodiagnostica Centro Spoke, Corigliano Rossano; Sabina Turone Psicologa presso Asp Cosenza; Attilio Morrone Medico-Chirurgo, Dottore di ricerca in nutrizione e malattie del metabolismo; Salvatore Di Tommaso, Osteopata; Silvia Puntillo, ostetrica e Giovanna Oreste referente gruppo APE Cosenza.