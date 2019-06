‘La circonferenza di una nuvola’, Carolina Capria presenta il suo nuovo romanzo

La circonferenza di una nuvola è un romanzo su quel momento della vita in cui vogliamo solo diventare invisibili,che racconta le ferite che portiamo nel cuore e l’odio che sappiamo provare per noi stessi. E lo fa con crudezza, poesia, ma soprattutto verità .

COSENZA – La circonferenza di una nuvola è consigliato a chi ama la scrittura frizzante e giovane di Carolina Capria, stavolta impegnata con temi sociali molto più profondi e complessi. Lisa, sedici anni e tutto quel bagaglio di pensieri che l’adolescenza porta con sé: quel guarda il mondo con estraniazione, come se non ne facesse parte, e quelle cose “cattive” che ogni tanto le vengono in mente. Come smettere di mangiare, ad esempio: lo ha fatto perché le è sembrato il miglior modo per sparire, per passare inosservata. Ma i suoi genitori la pensano in tutt’altra maniera, e così, dopo mille inutili tentativi di cure, Lisa viene portata in un istituto, Villa Erica, dove conosce tre ragazze che con lei condividono i disturbi alimentari. C’è Susi, che di anni ne ha quindici, e non ricorda un solo giorno in cui qualcuno non l’abbia chiamata Cicciona, né uno nel quale non avesse trovato nel cibo e nel mangiare in modo ossessivo e continuo l’unica via d’uscita possibile dall”infelicità . E poi c’è Reda, dodici anni e i passi leggeri, che ha iniziato a rifiutare il cibo per compiacere l’insegnante di danza che la voleva sempre più esile e impalpabile. Infine Mat, la ragazza che ha deciso di essere spavalda e sicura di sé, pronta a mettere in difficoltà gli altri per nascondere il ricordo di ciò che era davvero.

Con loro i giorni passano sempre uguali, tra piccoli screzi e l’odiata ora del pasto, finché Lisa, per sbaglio, urta uno dei quadri appesi nel corridoio della casa di cura, facendolo cadere.È così che scopre un messaggio anonimo nascosto dietro la cornice, e ben presto capirà che non è l’unico, ce ne sono altri: tutti raccontano la storia di una ragazza che voleva disperatamente essere normale, tanto da inventare una vita diversa e custodirla dietro a quelle cornici. Comincia così per Lisa una specie di caccia al tesoro dentro e fuori Villa Erica, da portare avanti grazie all’aiuto delle nuove tre amiche che la aiuteranno a scoprire la verità sull’autrice. Forse, per tutte loro, quell’avventura inaspettata sarà anche un modo per tornare a lottare per qualcosa. Carolina Capria è una delle penne più sorprendenti della letteratura italiana per ragazzi. Presso la ibreria Ubik, domani alle 18.30, Tiziana Mazzitelli, dialogherà con l’autrice.