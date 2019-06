Sub e giovani uniti per raccogliere la plastica dal Tirreno cosentino (VIDEO)

Ripuliti spiagge e fondali dai numerosi rifiuti abbandonati

PRAIA A MARE (CS) – Il Tour Spiagge #Plasticfree 2019 organizzato dall’organizzazione Aggregata WWF Cosenza Sila Pollino si è svolto sabato 1 giugno a Fiuzzi di Praia a Mare in una giornata gioiosa, di sole, emozionante. I bambini, quasi adolescenti, delle classi secondarie di primo grado (prime sezione A e B) dell’Istituto Comprensivo di Praia a Mare, si sono adoperati per la raccolta di plastica (e non solo) sulla spiaggia e con il generoso aiuto degli amici “DinoSub” dell’isola di Dino guidati dal responsabile Giorgio Chiappetta, anche il fondale è stato ripulito. Le autoritĂ rappresentate dagli assessori comunali Ferdinando Marsiglia, dall’assessore (e docente degli alunni presenti) Anna Maiorano, dal delegato di spiaggia comandante Domenico Galasso dell’Ufficio Locale Marittimo di Praia a Mare, dalla Capitaneria di Porto di Maratea comandata da Antonio Bisanti, da Massimo Lo Monaco e Valentina Paduano del Nucleo Operativo WWF di Maratea, si sono amalgamate nella freschezza e nei colori dei ragazzini e di quel luogo magico. Il Presidente Nicoletta Boldrini e il referente Campagna Mare Gianni Argirò dell’O.A. WWF Cosenza Sila Pollino si ritengono soddisfatti dell’ottima riuscita dell’evento e sono sicuri che proprio le nuove generazioni animeranno e guideranno gli adulti scuotendo le coscienze del mondo, proprio come ha fatto Greta Thunberg. “Solo i bambini mettendosi un dito nel naso potranno guidare” canta Ron in “il mondo avrĂ una grande anima” frasi che rappresentano l’entusiasmante esperienza vissuta in questo weekend e documentata ne video racconto di Benedetta, socio junior WWF.