Preghiera a San Francesco di Paola, il Santo dei Miracoli

San Francesco di Paola, un santo grandissimo, eremita che ha vissuto dall’etĂ di 14 anni in totale penitenza e preghiera.Â

COSENZA – San Francesco di Paola, visse cinque anni in una grotta tra aspri digiuni e preghiera incessante. Innumerevoli sono i miracoli che hanno reso fatto di quest’uomo un grande santo giĂ in vita e ancora oggi non si contano le grazie che concede ai suoi fedeli. Il Suo motto era “Carità ”, la caritĂ al di sopra di ogni azione.

La penitenza, il sacrificio e il digiuno alla base della sua santitĂ .

Preghiera a San Francesco di Paola

O glorioso nostro protettore S. Francesco di Paola,

che fin dal tempo in cui viveste in questa terra

foste eletto da Dio ad essere strumento della sua bontĂ

ed onnipotenza nell’operar prodigi a beneficio di quei cristiani

che con viva fede ebber ricorso alle vostre preghiere;

deh! volgete benigno lo sguardo ai devoti

che implorano la vostra intercessione.

Noi vi supplichiamo di aver pietĂ di noi

ed ottenerci da Dio le grazie

che meglio rispondono al bene spirituale dell’anima nostra.

Per quell’ardore di carità che infiammò il vostro cuore,

allontanate da noi tutto ciò che ci affligge.

Fate o Padre Santo, che sopra di noi trionfi la divina Misericordia,

la quale ci consoli con salutare liberazione, e con rassegnata pazienza;

e così l’una e l’altra ci serva di felice preludio

alla gloria eterna del Paradiso e Così sia.

Recitare 3 Padre Nostro

Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà , come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Recitare 3 Ave Maria

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Recitare 3 Gloria al Padre

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Ame