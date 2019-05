Si apre la stagione degli esiti dei laboratori di AttorInCorso

Gli allievi sono pronti a salire sul palco del Piccolo Teatro Unical stasera.

COSENZA – In scena andranno, a partire dalle ore 20.30, gli studenti dell’Università della Calabria che hanno partecipato al laboratorio OpenStage con l’esito dal titolo “Un atto d’amore”. Gli altri esiti dei laboratori di AttorInCorso si terranno a giugno. Guidati dall’attrice e regista Lucia Catalano, insieme a Matteo Lombardo, Matteo Spadafora e Francesco Rizzo, i giovani allievi si sono sperimentati in una prima indagine teatrale dedicata a corpo, movimento, improvvisazione, emozioni. Proprio a partire dall’attenzione e dallo studio dedicate a quest’ultime è nata la performance conclusiva. Un viaggio, che si poggia su una selezione di testi rubati alla letteratura e al teatro (dalla tragedia classica passando per Shakespeare, Manzoni e Saint- Exupéry), per avventurarsi verso il cuore emozionale di ciascuno, e cercare una storia, una voce, un

senso.

“Amore. Amare. Amari. Amai. A-mai. La parola più antica, e preziosa, si trasforma, cambia – spiega la regista Lucia Catalano che ha diretto il laboratorio – E per una sola vocale. Un dettaglio. Un neo. Si modifica di bocca in bocca. Di respiro in respiro. Frequentata dai più grandi poeti, esplorata dai narratori, affacciata sulla vita di tutti, riconosciuta solo da qualcuno, confusa da molti. È dedicato all’Amore e alle emozioni con cui si intrecciano e confondono le sue multiformi espressioni l’esito del laboratorio proposto dall’associazione culturale AttorInCorso e destinato agli studenti

dell’Università della Calabria”. In scena Francesca Orsola Alfano, Eligio Pio Annicchiarico, Noemi Arfuso , Francesca Bax, Mattia Bellintani, Alessia Brogno, Maria D’Andrea, Giuseppe Mangialardi, Roberto Mangino, Pierfancresco Minervini, Francesco Mirabelli, Enrica Pignolo , Simone Sorrenti, Leonardo Wanderlingh, Giuliana Zungri e con Gabriele Abate, Claudia Galdini, Ilaria Martello , Alexander Sacha Fiore, Giusi Folino, Valentina Foresta, Pavlos Paraskevopoulos, Porthos Sesti e Laura Scagliola.