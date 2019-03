Sabatum Quartet Opera Symphony il nuovo progetto musico-teatrale del gruppo piĂą originale e conosciuto della provincia di Cosenza, ormai da anni uscito dai confini nazionali promuovendo e diffondendo la propria musica in ogni dove.

COSENZA – Sabatum Quartet Opera Symphony, tutto pronto per il grande evento al Rendano. Un binomio perfetto che fonde la musica etnico-popolare e quella classica grazi ealla partnership nata dall’unione delle due associazioni promotrici di questa idea innovativa il complesso Bandistico di Bocchigliero F. Berardi e l’Associazione Musicale Arteneò. Grazie alla sensibilitĂ della Regione Calabria, che ha sposato il progetto finanziandolo, si uniscono così due mondi paralleli, dando vita a “Fiato alle tradizioni”: un evento dalle grandi dimensioni che punta a mettere in simbiosi sonoritĂ diverse ma di forte impatto e di impensabile riuscita. Una sfida che parte dalla Calabria rivelatasi fucina di artisti eclettici capaci di sperimentare e riuscire nell’intento. Il progetto ha previsto un vero e proprio lavoro di orchestrazione di alcuni tra i brani piĂą rappresentativi del Sabatum Quartet. Ad occuparsi della concertazione, della direzione e del progetto sinfonico è il M° Francesco Perri. La grande compagine orchestrale, composta da fiati, archi e percussioni che accompagnerĂ i Sabatum Quartet è composta da musicisti professionisti provenienti da tutta la Calabria.

Ad arricchire il cast, le giovani voci del “Piccolo Coro del Teatro Rendano” diretto da Maria Carmela Ranieri. Gli interventi recitati sono affidati al noto attore Giovanni Turco. L’intero evento sarĂ presentato da Marco Tiesi e Franchino Perri, allestimento audio-luci a cura di “Specchi Opposti” di Fabrizio De Rose. Il progetto sfocierĂ per l’estate nell’uscita di un prodotto discografico, un DVD dei concerti, con l’edizione di Cristiani Music e una serie di appuntamenti nei teatri italiani. Il grande appuntamento quindi, è fissato per sabato 13 Aprile, nell’ambito della rassegna “L’Altro Teatro” sezione “Rendano Extra”, con il patrocinio del Comune di Cosenza, in programma due matinèe per le scuole, alle 9 ed alle 11, ed il grande evento serale alle 20:30.Â