Un’occasione utile per focalizzare le strategie necessarie per la promozione della propria azienda del vino

SARACENA – WineJob approda a Saracena. La piĂą autorevole piattaforma italiana di recruitment e formazione nel managment del vino, in collaborazione con vinocalabrese.it, a Saracena per un corso rivolto a imprenditori e produttori di vino, operatori di settore, appassionati e giovani che vogliono acquisire conoscenze nel mondo dell’agroalimentare. L’edizione 2019 del Saracena Wine Festival che suggella i dieci anni di vita dell’evento dedicato al comparto vitivinicolo calabrese, porterĂ tante novitĂ importanti. Una di queste è sicuramente l’ambito formativo che prenderĂ corpo venerdì 26 aprile, all’interno del programma del festival, con un’intera giornata di studio dedicata proprio ai produttori e gli operatori di settore affidata a WineJob, la piĂą autorevole realtĂ italiana di recruitment e formazione nel management del vino. Per la prima volta al sud un evento di WineJob per approfondire, con un seminario a numero chiuso e a pagamento, alcuni aspetti molto importanti dell’organizzazione aziendale. Un’occasione dedicata per focalizzare le strategie necessarie per la promozione della propria azienda del vino, replicabili anche in altri settori dell’agroalimentare. L’evento formativo, organizzato in collaborazione con vinocalabrese.it, sarĂ curato da Jury Borgianni, digital strategist specializzato nel vino Vargroup Spa, e Valentina Bertoli, sales and marketing dell’azienda Querciabella, realtĂ consolidata nel campo biologico e biodinamico del Chianti che verrĂ proposto come case history alla platea dei partecipanti, e vedrĂ la partecipazione di Andrea Pecchioni, fondatore e patron di WineJob Italia.