“Leggere le città”, al via la quinta edizione del B-Book Festival 2019

Il B-Book Festival, giunto alla sua V edizione, è un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi

COSENZA – L’evento organizzato da La Cooperativa delle donne e da Teca srl, con la collaborazione della Cooperativa Don Bosco e di diverse organizzazioni nazionali e del territorio, si avvarrĂ , come consuetudine, della direzione artistica di Michele D’Ignazio e Jole Savino e si svolgerĂ a Cosenza, presso il Chiostro di San Domenico e la CittĂ dei Ragazzi dal 6 al 10 aprile prossimi.

“Leggere le città ” sarà il tema della quinta edizione del Festival, che sarà declinato nelle sue tante sfumature. Le città dei libri e dei bambini, per iniziare; dove i bambini leggono, dove hanno spazi per giocare, per pensare, per crescere e far fiorire le domande giuste. Ma anche le città invisibili e quelle capovolte, partendo dalla grande capacità dei bambini di capovolgere il punto di vista e rovesciare il mondo. Le città come luogo di arrivo e di partenza che hanno sempre a che vedere con i viaggi e le migrazioni. Le città come luoghi di accoglienza ed inclusione. Le città degli alberi, tra i palazzi e la natura, in un equilibrio fragile ma che può e deve essere raggiunto. Le città delle storie e delle avventure, fonte e ispirazione per tanti nuovi libri, che devono essere ancora scritti (e letti!).

E, ultima ma non ultima, la nostra cittĂ , Cosenza, e in particolar modo il punto in cui cittĂ antica e contemporanea si uniscono – il Chiostro di San Domenico – che per la prima volta sarĂ , assieme alla CittĂ dei Ragazzi, il luogo fisico che accoglierĂ tutta l’energia che B-book riesce a sprigionare. Ed è su questa suggestione che abbiamo lanciato l’idea di un gioco-concorso rivolto a tutte le scuole cittadine, chiedendo ai ragazzi di raccontare, attraverso un breve testo, un pensiero, un disegno, uno slogan, la loro idea di cittĂ .

Proprio in questi giorni sono state inviate le comunicazioni a tutte le scuole della regione, affinché possano prendere visione del programma e aderire per tempo, entro il 16 marzo 2019, alle iniziative previste.

Contemporaneamente lo staff del B-Book ha lanciato un gioco concorso rivolto a tutte le scuole cittadine, chiedendo alle stesse di esprimere, attraverso un racconto, un pensiero, un disegno, uno slogan, la loro idea di cittĂ .

Fitto sarĂ il programma dei cinque giorni del festival, con la presenza di diversi autori della letteratura per ragazzi:

Bruno Tognolini, scrittore e poeta, tra i piĂą grandi in Italia, vincitore di due premi Andersen;

Nadia Terranova, giornalista e scrittrice che collabora con Repubblica, Internazionale e il Foglio, docente alla Scuola del libro di Roma;

Massimo Birattari, redattore, traduttore e consulente editoriale, esperto di scrittura e di grammatica;

Guia Risari, scrittrice per diverse case editrici e riviste letterarie;

Gianluca Caporaso, autore che si occupa di solidarietĂ , volontariato e progettazione culturale, conduttore di laboratori di scrittura fantastica;

Alessandra Auditore e Francesca Bottone, scrittrici e musiciste, specializzate in musicoterapia e didattica musicale per la prima infanzia;

Marco Dallari, docente di Pedagogia e didattica dell’educazione artistica;

Manlio Castagna, scrittore e critico cinematografico, vicedirettore del Giffoni Film Festival;

Beniamino Sidoti, esperto di gioco e narrazione, di scrittura creativa e animazione alla lettura;

Elisa Mazzoli, scrittrice, premio Nati per Leggere 2018 e collaboratrice della rivista Pimpa;

Sergio Olivotti, maestro ed illustratore che ha all’attivo numerosi libri illustrati, mostre e performance;

Marisa Vestita, autrice ed illustratrice;

Zita Dazzi, giornalista di Repubblica e autrice di libri per ragazzi;

Cristina Petit, maestra, illustratrice e scrittrice; Gisella Laterza, giornalista e scrittrice di libri e di viaggi;

Patrizia Fulciniti, insegnante e scrittrice calabrese ideatrice della Biblioteca Errante;

Assunta Morrone, dirigente scolastica e scrittrice.

Agli incontri con gli autori si accompagneranno laboratori di arte, eventi a carattere sociale, seminari formativi rivolti ad insegnanti, genitori, educatori.