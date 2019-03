“La plastica che usi una volta tortura gli oceani per sempre“. √ą con questo messaggio che si vuole colpire il cuore e la coscienza di ognuno di noi.

COSENZA – Una nuova campagna di sensibilizzazione sciocca il pianeta. Tutti siamo consapevoli delle conseguenze che l’utilizzo della plastica ha sul nostro pianeta; nonostante questo ancora moltissime persone usano forchette e piatti di plastica per consumare i loro piatti quotidiani. Oggi sicuramente c’√® molta pi√Ļ consapevolezza rispetto ad anni fa, ma ancora tantissima strada deve essere percorsa. √ą per questo motivo che l’organizzazione no-profit¬†Sea Shepherd Conservation Society¬†ha ideato una¬†campagna di sensibilizzazione¬†a dir poco scioccante, che fa vedere gli effetti della plastica sugli animali che vivono i nostri mari.

Quello che facciamo ogni giorno come un gesto quasi automatico ha delle conseguenze terribili che dobbiamo necessariamente conoscere se vogliamo un mondo pi√Ļ giusto. Il problema dell’inquinamento da plastica affligge gli oceani di tutto il mondo, che oggi “ospitano” 5 gigantesche isole di plastica in cui si accumula, trasportata dalle correnti, la maggior parte dei rifiuti: due sono nell’oceano Pacifico, due nell’Atlantico e una nell’oceano Indiano. A queste si aggiunge il mar Mediterraneo che √® paragonabile a una vera e propria “zuppa di plastica”: sesta grande zona di accumulo di rifiuti plastici al mondo, nel Mediterraneo si concentra il 7% della microplastica globale. Se si pensa che il nostro mare rappresenta appena l’1% delle acque mondiali, si tratta di un dato davvero impressionante. Tutti questi rifiuti plastici, oltre a rappresentare, naturalmente, un enorme problema dal punto di vista dell’inquinamento, sono un serio pericolo per gli animali.

Le specie marine possono ingerire plastica, scambiandola per cibo,¬†accidentale¬†oppure¬†indiretto, mangiando prede che a loro volta avevano ingoiato plastica.¬†solo nel Mediterraneo sono 314 le specie vittime di ingestione di plastica: pesci, tartarughe marine, uccelli e mammiferi marini.¬†Tutte le specie di tartarughe marine¬†presenti nel nostro mare presentano plastica nello stomaco e si stima che¬†oltre il 90% degli uccelli marini abbia nello stomaco frammenti di plastica.¬†Sono state rinvenute fibre e microplastiche anche in ostriche e cozze. L’ingestione di plastica, soprattutto se di grandi dimensioni, porta quasi sempre alla morte dell’animale: tra i suoi effetti pi√Ļ comuni ci sono ulcere, necrosi, perforazioni, blocchi intestinali e riduzione della capacit√† dello stomaco.

Attraverso i pesci, la plastica arriva sulle nostre tavole. Sessanta specie di pesci nel Mediterraneo sono vittime di ingestione di plastica. Il 18% dei¬†tonni e pesci spada¬†nel sud del Mediterraneo presenta rifiuti di plastica nello stomaco. Succede anche al 17% degli squali boccanera alle isole Baleari, ma anche ad animali pi√Ļ piccoli, come cozze e granchi. Secondo un recente studio¬†¬†nelle cozze e nelle ostriche¬†che provengono da acquacoltura sono presenti “concentrazioni di microplastiche tali che il consumatore medio europeo di molluschi pu√≤ arrivare ad assumere¬†fino a 11.000 microplastiche l’anno“. Per adesso, non √® ancora noto quali effetti possa avere, sulla salute dell’uomo, l’esposizione alle microplastiche.