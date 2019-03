Affitti a Catanzaro, qual è la situazione del mercato?

Il mercato degli¬† affitti a Catanzaro ¬†mette in mostra un contesto alquanto attivo, complice l’ubicazione geografica della citt√†: grazie alla presenza di una¬†zona a lido, in effetti, molti degli annunci sono dedicati ai turisti.

Dal punto di vista delle locazioni a lungo termine, i residenti dimostrano di non apprezzare pi√Ļ di tanto le case di lusso e sono poco interessati alle grandi metrature o agli attici; privilegiano, invece, soluzioni caratterizzate da dimensioni medie e piccole.

Il mercato immobiliare di Catanzaro

Anche se la casa di propriet√† √® appannaggio di buona parte della popolazione, i contratti degli¬†affitti¬†a Catanzaro sono piuttosto diffusi, in modo particolare per ci√≤ che concerne le case vacanza nei pressi della costa. Sono specialmente i bilocali a essere richiesti, come dimostra la crescita che essi hanno mostrato nel corso degli ultimi anni. Abitazioni di questo tipo sono perfette per le¬†giovani coppie¬†e per le famiglie con un figlio. In molti casi l’affitto viene privilegiato rispetto all’acquisto definitivo, soprattutto in assenza di liquidit√†.

Come risparmiare sugli affitti

Ma quali sono gli accorgimenti che possono essere messi in atto per risparmiare sugli¬†affitti a Catanzaro? Va detto che la citt√† non √® cos√¨ cara: una locazione in Calabria prevede cifre nettamente inferiori rispetto a quelle che si potrebbero incontrare a Milano, a Roma o a Firenze. Vale la pena di sapere, inoltre, che nel caso in cui¬†l’ISEE¬†familiare sia inferiore a 28mila euro √® prevista la facolt√† di richiedere e ottenere un contributo a livello comunale che serve a integrare il canone di locazione. I proprietari di¬†abitazioni concesse in affitto, a loro volta, possono risparmiare per mezzo della cosiddetta cedolare secca, che in caso di canone concordato √® pari al 10% e in tutte le altre circostanze √® del 21%. Si tratta di una modalit√† di tassazione opzionale che permette di risparmiare sulle imposte.

Quali strumenti sfruttare per la ricerca di un affitto

Le spese che devono essere affrontate per il¬†pagamento della locazione¬†ogni mese incidono in misura consistente sul bilancio di ogni famiglia. Le agevolazioni fiscali e le detrazioni di cui si pu√≤ usufruire permettono di risparmiare fino a mille euro l’anno. Tali¬†detrazioni, per altro, sono ancora pi√Ļ consistenti per i ragazzi e le ragazze di et√† compresa tra i 20 e i 30 anni che studiano fuori sede: le agevolazioni valgono per i primi tre anni della locazione. Non va dimenticata l’esistenza del¬†Fondo per la Morosit√† Incolpevole, attraverso il quale possono essere tutelati coloro che vivono in un’abitazione in affitto e hanno a che fare con difficolt√† economiche, per esempio per colpa di un infortunio, a causa di una malattia o perch√© hanno perso il lavoro.

Come trovare casa a Catanzaro

Nel nostro Paese il¬†mercato immobiliare¬†ha conosciuto, nel corso degli ultimi anni, una battuta di arresto molto significativa. Non sono stati pochi i casi in cui i proprietari di abitazioni che avevano intenzione di vendere il proprio immobile sono stati pressoch√© costretti a rinunciare e a optare per l’affitto, dovendo fare i conti con un notevole calo delle offerte rispetto agli anni precedenti. Ecco perch√© oggi, anche a Catanzaro, riuscire a¬†trovare un appartamento in affitto¬†non √® difficile, a prescindere dalla metratura di cui si √® in cerca. Le risorse a disposizione online meritano di essere sfruttate con costanza, ma quel che pi√Ļ conta √® visitare le case a cui si √® interessati per verificare che esse siano realmente in buono stato.¬†