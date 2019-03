La dieta dei colori classifica innanzitutto la frutta e la verdura in cinque gruppi a seconda del loro colore: mangiare una porzione di ogni colore ogni giorno, aggiustando il contenuto proteico, glucidico e di grassi assicura un’alimentazione equilibrata e a basso contenuto calorico.



COSENZA – Cromodieta:¬† torna in forma con l’allegria dei colori, perch√® al¬†contrario di quanto si possa pensare dal nome, non √® un nuovo regime alimentare dietetico inventato dall’ultimo dietologo modaiolo statunitense di turno.¬†Si tratta invece di un bel progetto di arte concettuale dell’artista francese Sophie Calle, considerata una delle menti creative pi√Ļ pi√Ļ autorevoli della Francia contemporanea.¬†Se vi siete mai chiesti perch√© quando si segue una dieta √® necessario mortificare anche la vista con piatti tristi e scialbi, prendete spunto da Sophie Calle: partendo da frutta e verdura, ogni giorno un colore diverso per illuminare di gioia la tavola.¬†Arricchire le nostre tavole con quanti pi√Ļ colori possibile non √® un semplice vezzo ma un fatto importante per il nostro benessere. Feuerbach diceva che noi siamo ci√≤ che mangiamo e aveva ragione: non possiamo snellire il nostro corpo se non ‚Äúsnelliamo‚ÄĚ la nostra ‚Äúforma mentis‚ÄĚ e viceversa.

Fin dalla notte dei tempi il¬†colore degli alimenti¬†√® stato importantissimo: indispensabile per la sopravvivenza, indicava il pericolo dell’ingerire una bacca sbagliata che poteva portare alla morte: il suo colore (e sapore) diventava fondamentale per poterla riconoscere. Stop all’umore nero, salute e peso forma si ottengono dai colori di frutta e verdure di stagione, impariamo a riconoscerli: Rosso: Gli alimenti con questo colore sono ricchi di licopene, prezioso alleato per la salute della pelle, in grado di prevenire diverse forme tumorali, almeno secondo alcune ricerche. Ottimi alleati nella protezione delle patologie cardiovascolari, i cibi rossi aiutano anche a prevenire l’aterosclerosi. Bianco: gli alimenti bianchi aiutano a combattere¬†ipertensione e ateriosclerosi, oltre a mantenere ottimali i livelli di colesterolo nel sangue. A questa tipologia appartengono aglio, cavolfiore, cipolle, finocchi, ma anche la frutta come pere, mele e mandorle. Verde:I vegetali e la frutta come peperoni, basilico, broccolo, prezzemolo, zucchine e kiwi sono ricchi di sali minerali e inoltre sono consigliatissimi in gravidanza perch√© stimolano la produzione di acido folico. Giallo: questo bellissimo colore, simbolo della luce, nell’Ayurveda √® collegato allo stomaco. Via libera dunque a olio extravergine d’oliva, brodo vegetale, miele e t√® giallo cinese. Tra la frutta, perfetto il consumo di ananas, che aiuta a drenare l’organismo migliorando l’ossigenazione. Gli alimenti gialli svolgono un’azione efficace contro l’invecchiamento e contribuiscono a migliorare la circolazione grazie al contenuto di polifenoli. Blu/viola: i cibi come melanzane, fichi, uva nera, prugne, frutti di bosco, mirtilli sono ideali per proteggere dalle patologie cardiovascolari. Inoltre, migliorano la struttura dei capillari riattivando il microcircolo, oltre a stimolare la funzione urinaria. Buoni e generosi, insomma. Arancione: questo colore √® classicamente abbinato agli alimenti ricchi di betacarotene, quali la zucca, le carote, le albicocche e le pesche. Preziosi per una avere una pelle elastica e giovane, sono in grado di proteggere la vista e l’organismo dai danni causati dai radicali liberi. Le antocianine presenti nei vegetali arancioni hanno propriet√† antinfiammatorie, anticoagulanti e svolgono un’azione preventiva contro i tumori.