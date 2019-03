Pier Roberto Pascuzzo, da domani su Vesta Tv: ‘Spazio agli artisti e alla gente comune’

Pier Roberto Pascuzzo, giovane conduttore calabrese è pronto per la nuova stagione del format: “Insieme nel salotto di Pier”, da domani in onda su “Vesta TV”

COSENZA – “Insieme nel salotto di Pier” racconta la vita ed il dietro le quinte degli artisti e delle persone comuni che hanno voglia di raccontarsi. Da domani su Vesta Tv andrĂ in onda la nuova edizione, saranno 5 gli ospiti e si racconteranno a cuore aperto e risponderanno alle domande del conduttore ed ideatore del programma. “Ho scelto artisti giovani per il programma – spiega Pier Roberto, ai microfoni di Rlb – perchè ho voglia di sperimentare un percorso diverso, rispetto alle passate edizioni. Un viaggio fatto anche di speranze, forse anche un pò piĂą intimo, proiettato al futuro”.  In questa edizione si racconteranno: l’attore Davide Carpino; la “bella bionda” piĂą famosa d’Italia Jennifer Aceto; il cantante Raffaele Renda reduce dai successi su Rai1; il cantautore protagonista di Amici di Maria De Filippi Mario Nunziante ed i Cinghios Group, che si racconteranno come non hanno mai fatto.

Sono solo queste alcune delle novitĂ di questa nuova edizione. “Daremo voce alla gente comune, se hai una storia da raccontare – ha raccomandato il conduttore – vuoi fare una sorpresa al tuo partner, realizzare un piccolo desiderio la mail è nelsalottodipier@gmail.com“. Pier Roberto Pascuzzo, conduce su Rlb ogni sabato pomeriggio ‘Fatti & Disfatti‘: “E’molto interessante, vivere le diverse sfumature che mezzi così versatili, sanno regalare. Non mancano le esperienze live, il contatto con la gente è fondamentale. Mi diverte – ha poi concluso – mescolare le interviste di volti celebri a racconti che arrivano dalla strada ed ovviamente ringrazio chi crede in questa linea artistica bene precisa e all’affetto di chi si stringe ai miei progetti”.Â