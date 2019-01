I Noir Col su Rlb con ‘Parte di te’, apripista del nuovo album ‘La teoria del primo passo’

I Noir Col nascono nel 2008 nella provincia di Cosenza da un’idea di Alessandro e Marcostefano Gallo, rispettivamente compositore e autore della band.

COSENZA – I primi passi vedono i Noir Col esibirsi in trio acustico per tutta la Calabria, successivamente tra il 2009 ed il 2010 si concentrano sulle proprie canzoni, incidendo diversi brani in studio: nasce nel 2010 così il singolo “Virare verso sud”, edito da Pirames International e nel 2011 arriva l’Ep “Amore in corsivo”, sempre edito dalla stessa casa discografica. Dopo anni pieni di concerti, nel 2016 esce il cd “Virare verso sud”, 11 pezzi con il meglio della produzione Noir Col. Successivamente, i Noir Col presentano l’album “Virare verso sud” presso il salone internazionale del libro di Torino e danno inizio al loro tour europeo a Darmstadt, in Germania ed il 18 ottobre 2017 al Dom Polonii a Cracovia. Il 30 giugno 2017 esce il videoclip del singolo “Virare verso sud”, girato da Giacomo Triglia (Ligabue, Brunori sas, Francesca Michielin). Il 2018 si è aperto con molti concerti, fra cui certamente il piĂą entusiasmante a Berlino, il 17 febbraio. Dal 17 dicembre è online il nuovo videoclip del singolo “Parte di te”, che apre la strada all’album “La teoria del primo passo” pubblicato da Bix Music aps.

Stamattina, i Noir Col in diretta su Rlb hanno presentato il singolo: “E’crescita, pura ed incodizonata. Progetti tanti, ma sempre nella libertĂ piĂą totale della nostra musica!” Tra i prossimi impegni ricordiamo che il  13 e 14 Maggio suoneranno a Cracovia; il 6 Luglio a Berlino.