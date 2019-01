Carl Brave porta il suo ‘After’ nei teatri. Il 25 marzo sarà a Rende

Tredici concerti nelle città di Milano, Torino, Trento, Firenze, Bologna, Genova, Lecce, Napoli, Rende, Catania, Palermo, Senigallia e Roma.

RENDE (CS) – L’artista trasteverino ha annunciato così sui social il suo nuovo tour: “Bella rega ecco le date del tour a teatro. L’idea di un tour a teatro è nata da un’esigenza che si stava facendo sempre più presente: il mio bisogno di instaurare con chi viene ad ascoltarci un rapporto più diretto, confidenziale, intimo. Ho bisogno di vedere uno ad uno chi viene ad ascoltarmi, voglio vederli vicino, leggere sul loro viso cosa provano, le loro sensazioni. Instaurare durante il concerto un rapporto personale, diretto, affettivo e intenso. Un rapporto che solo il Teatro riesce a creare con la sua atmosfera magica. Voglio far risaltare i miei testi, dare spazio alle immagini, suonare e cantare in ‘acustico’ davanti ad un pubblico inevitabilmente più esigente; sarà una bella sfida per me e i musicisti affrontare il palco sperimentando e condividendo questo nuovo mood”.

Le date:

– 04 marzo Teatro degli Arcimboldi – Milano

– 06 marzo Teatro Colosseo – Torino

– 07 marzo Auditorium Santa Chiara – Trento

– 11 marzo Teatro verdi – Firenze

– 12 marzo Teatro Celebrazioni – Bologna

– 13 marzo Teatro Politeama Genovese – Genova

– 18 marzo Teatro Politeama Greco – Lecce

– 19 marzo Teatro Augusteo – Napoli

– 25 marzo Teatro Unical – Rende (CS)

– 26 marzo Teatro Metropolitan – Catania

– 27 marzo Teatro Golden – Palermo

– 29 marzo Teatro La Fenica – Senigallia

– 30 marzo Auditorium Parco della Musica – Roma