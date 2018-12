Nunzio Scalercio torna con “Sex and the Ciuati” all’Acquario (AUDIO – VIDEO)

La data del 27 dicembre è sold out ma sarà possibile assistere alla replica il 3 gennaio 2019 alle ore 21 nella calda atmosfera e nella seducente intimità del Teatro dell’Acquario.

COSENZA – Dopo il grande successo di Varcos, torna al teatro dell’Acquario Nunzio Scalercio per uno spettacolo che parla anche… di te. E a sottolinearlo è lo stesso Scalercio: “Rida mo, ca si a ancora a tiempu, rì”. “Datemi un plaid e vi solleverò il mondo. Cosa distingue l’uomo bruzio dal resto degli uomini della terra nel suo approccio amoroso? Centinaia di liaison tra fidanzati, amanti, uomini e donne, uomini e uomini, donne e donne, animali e statue, uomini e cerchi hanno popolato e popolano le leggende dell’area urbana”.

Nunzio Scalercio, ha illustrato alcune curiosità su “Sex and the ciuti” ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTA



Ci sono rapporti indimenticabili che necessitano di essere raccontati per non sparire come polvere o come lacrime nella pioggia. Storie complicate di passione che “arrichigna” e “fa sangue”, storie di lascivia e di tensione disperata. Amori avversati ed avversi, pruriginosi amplessi in posti proibiti al pubblico, amori ingenui consumati su un ponte che unisce Gergery a Popily Street, reazioni onanistiche causate dalla sensualità marmorea di una bagnante sul MAB. E in mezzo a tutto questo c’è anche la tua storia! I testi dello spettacolo sono di Nunzio Scalercio, Stella Romano e Vincenzo Aversa.