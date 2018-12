Al Teatro Rendano l’incantevole e magico musical di Natale, “A Christmas Carol”, interpretato dalla Compagnia d’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo e Roberto Ciufoli nel ruolo del protagonista Ebenezer Scrooge.

COSENZA – La splendida cornice del teatro di tradizione si trasforma in una Londra di metà ottocento, e racconta una notte della vigilia di Natale; e mentre tutti sono pieni di gioia e allegria per i festeggiamenti, al contrario Mr. Scrooge si rifugia nella sua solitudine e nella sua ormai nota malvagità . Nel corso della sua vita, Mr. Scrooge si è trasformato da brillante uomo d’affari ad avido usuraio, che odia la festa del natale al punto da rifiutare scortesemente anche l’invito a cena del nipote.

Il vecchio protagonista è mal visto in tutta la città proprio a causa dei sui modi scorbutici. Tratta male la governante. Tratta male il suo impiegato, pagandolo poco e costringendolo a stare al freddo pur di non accendere i riscaldamenti e spendere danaro. Fortunatamente, durante la notte della vigilia riceve la visita dello spirito di Giacobbe Marley, suo vecchio socio morto la vigilia di natale di sette anni prima. Lo spirito di Marley rivela a Mr. Scrooge di essere ancora in tempo per mutare il suo destino e gli annuncia che riceverà la visita di tre spiriti: lo spirito del natale passato, del presente e del futuro. Gli spiriti gli fanno ricordare com’era da giovane, gli fanno vedere che brutta persona è diventata da vecchio e gli preannunciano la sua prematura morte in totale solitudine. L’intervento degli spiriti riesce a cambiare il carattere malvagio e meschino di Mr. Scrooge, facendogli comprendere che l’importante nella vita non è l’attaccamento al danaro, ma la famiglia, la fratellanza e la carità . Il protagonista, infatti, risvegliandosi la mattina di Natale colmo di gioia, dispensa doni alle persone vicine e decide di passare finalmente il natale in compagnia del nipote e della sua famiglia.

Il musical è un adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens, andato in scena in tutta Italia con le musiche originali del compositore statunitense Alan Menken. Un cast eccezionale e instancabile. Reduci da due serate consecutive a Taranto e Lecce, si sono esibiti in maniera impeccabile anche a Cosenza. Superlativi il registra e coreografo, Fabrizio Angelini, e il direttore musicale, Gabriele de Guglielmo, che si sono dimostrati anche magnifici interpreti. Un Roberto Ciufoli perfetto nel ruolo di Mr. Scrooge, con la giusta dose di ironia durante tutto il corso della rappresentazione.

Una storia dolcissima ed emozionante, che sottende molte tematiche sociali, tra cui la lotta alla povertà , ma anche molte riflessioni su come le delusioni e la paura di amare non ci facciano più mettere in gioco. Una vera e propria favola non solo per i bambini, ma anche per gli adulti che ieri sera si sono emozionati insieme davanti alla redenzione del più perfido protagonista di tutti i racconti di Natale, godendosi anche l’emozione di una nevicata all’interno del Rendano.