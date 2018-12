Capodanno ignorante in Calabria con ‘Sesso, droga e pastorizia’

Natale , Epifania e Capodanno esplosivi nel Reventino. Il calendario degli eventi  tra veglioni e Dj set

BIANCHI (CS) РFestività natalizie in allegria nel Reventino. Tre associazioni del posto hanno preparato un calendario di eventi imperdibili. Si tratta dell’Associazione La Fenice Bianca, composta da ragazzi di Bianchi che da sempre danno vita ad importanti iniziative per la crescita sociale, culturale e ricreativa della propria comunità; l’Associazione GDG Eventi di Decollatura formata da giovani che hanno negli anni messo in scena delle Kermesse di notevole importanza per tutto il territorio del Reventino e Disco Pub da Max di Soveria Mannelli, punto di incontro molto frequentato con eventi musicali di ogni genere. Tre le tre date in cui si terranno gli spettacoli: 25 Dicembre , 31 Dicembre e 5 Gennaio per offrire Veglioni ai residenti e attrarre visitatori dal circondario per evitare che le persone per divertirsi debbano per forza fare chilometri in auto.

NATALE CHRISTY SWAN

Christhy¬† Swan¬†la ‘Venere della Consolle‘, fiorentina poco pi√Ļ che ventenne, gi√†¬† vincitrice ¬†dell’edizione¬†2017 del Music Dance Award¬†sar√† l‚Äôospite della¬†serata natalizia del 25 Dicembre alle 22.00 che, si svolger√† presso i locali¬†dell‚ÄôAgriturismo Tenuta Elia a Bianchi.

CAPODANNO IGNORANTE

Il 31 Dicembre alle 00.20 Sesso Droga e Pastorizia, nota comunit√† social che vanta migliaia di¬†seguaci avr√† il compito di animare una festa a tema unica nel suo genere a all’interno dell’Agriturismo Tenuta Elia. Oltre allo spettacolo la musica sar√† animata dai mixaggi del dj Mario Cosenza e dei dj Dommy & En-Rico. Prima volta in Calabria per i ragazzi di Sesso, droga e pastorizia che assicurano divertimento, gadget e tanta buona¬†musica. Una festa che si annuncia ricca di sorprese.

VEGLIONE EPIFANIA

Il 5 Gennaio a partire dalle 22.00 il Veglione dell‚ÄôEpifania animer√† il Reventino con un set dei¬†Disco Pi√Ļ all’Agriturismo Tenuta Elia. Alla consolle i noti Dj della zona. L‚Äôintento degli organizzatori oltre a far divertire attraverso gli accattivanti spettacoli √® quello di unire i tre gruppi delle associazioni, che sino ad ora lavoravano separatamente, per ravvivare l’intero territori. Sempre meno sono i giovani che decidono di restare nei propri paesi di origine. Questi eventi si propongono di lanciare un messaggio di speranza coinvolgendosempre pi√Ļ ragazzi ampliando i ‚Äúgruppi di lavoro‚ÄĚ. L’obiettivo √® vivere la Calabria da protagonisti, attraverso queste¬† manifestazioni, per dimostrare che i giovani sono l’arma vincenteper il rilancio del Reventino.