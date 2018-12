Cosenza, domani ‘Pastor Ron Gospel Show & Blowing on Soul Mass Choir’

Pastor Ron Gospel Show ha fatto il suo debutto in Italia nel 2010 riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica.

COSENZA- Lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale, che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante. Il Pastore Ron Hubbard e il suo gruppo si sono esibiti su prestigiosi palcoscenici fra cui: l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre, al Toscana Gospel Festival ammaliando ogni genere di pubblico. Accanto al Pastor Ron sul palco altri 6 artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile Black e un Mass Choir di 30 persone, per uno spettacolo straordinario, che durerà quasi due ore, per un Natale ricco di musica.

Il Mass Choir si è preparato con la direzione dell’artista Elisa Brown, che promette un duetto con Pastor Ron, e con le coregorafie di Gabriele Naccarato. La band che parteciperà al concerto, capitanata dall’arrangiatore Alessio Iorio, avrà al piano Paolo Chiaia, alla chitarra Lorenzo Iorio e alla batteria Francesco Borrelli.