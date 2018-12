‘Migliore’, il nuovo singolo della cantautrice cosentina Roberta Cleo

Scritto in collaborazione con Tiziano Sposato, Domenico Scarcello e Francesco Scarcella.

COSENZA – Un inno al cambiamento, un brano dal sound elettronico, che parla di rivoluzione interiore, prodotto dalla stessa cantautrice, Diego Calvetti e Pio Stefanini. L’amore puro e incondizionato, fatto di pensieri e immaginazione, che ti sconvolge, ti prende e ti migliora. Roberta Cleo, stamattina sarà su RLB per una chiacchierata in musica: “E’ un lavoro al quale tengo tanto, il riscontro è positivo ed io ci credo fermamente”.

Roberta Cleo, nome d’arte di Roberta Castellano, cantante e cantautrice, studia Armonia e composizione Jazz al Conservatorio di Cosenza. Scrive i suoi primi brani dall’età di 14 anni, partecipa al TimTour e pubblica il suo primo singolo dal titolo “Senz’anima” nel 2012. E’ finalista del P.I.V.I. (Premio italiano videoclip indipendente) ed entra nella compilation “Promo Contest Zimbalam 2012” distribuita al SuperSound MEI di Faenza.

Riceve il riconoscimento del Comune di Cosenza come migliore artista emergente e apre i concerti di Fiorella Mannoia e Alvaro Soler nella sua città natale.

Fonda l’associazione musicale Suoni e Rumori e inizia la collaborazione con Diego Calvetti.

Nel 2014 è finalista di Area Sanremo tra le migliori giovani proposte.

Nel 2016 è in finale per Sanremo Giovani con il brano “Non ti perdere”, prodotto con Pio Stefanini.

Riceve il Premio S.Francesco Saverio 2017 e il Premio Pericle d’oro 2018 come migliore artista calabrese distintasi negli ultimi due anni.

GUARDA IL VIDEO: