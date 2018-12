Keep it Real Movement, evento prenatalizio con un live da non perdere

Fedele al suo stesso nome, la crew cosentina dĂ appuntamento al vero Hip Hop nel sabato prenatalizio.

COSENZA – Sul palco i talenti palermitani della scuola “conscious” meridionale, che rispondono al nome di Johnny Marsiglia & Big Joe: il loro “Memory Tour”, dal titolo del loro ultimo album, sabato fa tappa all’Auditorium Popolare di via Popilia-viale Mancini. Ad aprire la serata i padroni di casa Kiave, DJ Kerò e Vinz con il loro progetto #KeepItParty, in una formula inedita appositamente ideata per la serata: sul palco con loro, infatti, compariranno molti amici della scena Hip Hop cosentina, dalla crew di breakers Compa Dreush ai “maestri di cerimonia” LibberĂ e Brigante. Ma gli organizzatori fanno sapere anche che ci sarĂ spazio per tutti gli mc che vorranno far sentire le loro rime con il consueto momento dedicato all’open mic. Il tutto nel piĂą puro spirito dell’educazione piĂą intrattenimento: in tempi di derive commerciali e scarsa qualitĂ , educazione al buon rap e festa a suon di buona musica.