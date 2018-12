Catanzaro, in mostra il genio musicale di Leonardo da Vinci

È stata inaugurata a Catanzaro, nei locali dell’ex Stac, la mostra “Leonardo Da Vinci: Gli strumenti di un genio”, promossa dalla Rete museale regionale “Asarp”, in occasione delle celebrazioni ufficiali del cinquecentenario della morte di Leonardo.

CATANZARO – Si tratta di una serie di strumenti musicali realizzati dal maestro liutaio ebanista Michele Sangineto, presente all’inaugurazione, che li ha creati basandosi sugli antichi bozzetti pensati e disegnati da Leonardo e contenuti nel Codice Atlantico e in quello di Madrid. Così dai disegni sono stati creati veri e propri strumenti perfettamente funzionanti utilizzati anche dai figli di Sangineto nei loro spettacoli musicali, come l’Organo di Carta, la Lira da braccio, la Viola organista e la Pira a vento continuo. Macchine disegnate da Leonardo e che in base ai suoi appunti l’artista calabrese, emigrato 45 anni fa per insegnare in un istituto d’arte a Monza, oggi realizza e porta in tutto il mondo per esporli in musei come gli Uffizi di Firenze. All’inaugurazione hanno partecipato il maestro liutaio Michele Sangineto, tra i più grandi divulgatori italiani di musica antica, e il giornalista Tito Saffioti, specializzato in studi folklorici e medievistici. Al taglio del nastro, presenti gli assessori alla cultura e al turismo del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone e Alessandra Lobello, e il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi.