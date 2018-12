Roka Produzioni presenta l’esordio discografico di Davide Stasi

E’ online e sui digital stores Google Play, Itunes, Spotify “Se ci fossi stata tu”, il singolo che segna l’esordio discografico del giovane artista calabrese.



COSENZA – Davide Stasi, nasce a Rossano il 2 giugno 1998. Vive a Mirto Crosia, un piccolo paese nella provincia di Cosenza, cresce con la consapevolezza che la musica sia l’unica cosa in grado di dare un senso a tutto. Comincia all’etĂ di sette anni a studiare chitarra, all’etĂ di 14 anni compone le prime strofe, sperimenta il suo modo di fare musica esibendosi in giro per locali e piazze insieme ad una band con la quale arriva alla semifinale nazionale del Cantagiro nel 2015. Dopodichè continua da solista a raccontare il suo vissuto attraverso le canzoni che ancora compone, ed entra a far parte dell’etichetta discografica ”Roka Produzioni” con la quale porta a termine, insieme all’autore Giorgio Sprovieri, la lavorazione del brano accompagnato dal videoclip, a cura della ClĂ©ment Film House, e che lo porta fino alle finali nazionali di Area sanremo 2018.

Davide sa quello che vuole, ed è pronto a tutto affinchè i suoi sogni piĂą grandi possano realizzarsi: “Se ci fossi stata tu” è il mondo in cui voglio stare – spiega Davide – quest’anno ho partecipato per la prima volta ad Area Sanremo, questo brano mi ha portato in finale, e per me è stata una gioia immensa. Ringrazio il mio coautore Giorgio Sprovieri perchè c’è anche la sua penna qui dentro, rimanendo nel mood giusto. Una persona straordinaria, con il quale spero di poter lavorare anche in futuro. Ringrazio Roberto Cannizzaro per l’arrangiamento e la professionalitĂ nel gestire tutto ciò. Inoltre, non smetterò mai di ringraziare tutto il resto del team Roka Produzioni e sono felice di aver iniziato questo nuovo percorso artistico con loro”. Il brano e il videoclip sono sul canale you tube Roka Produzioni e sui digital Google Play, Itunes, Spotify.