Oggi la presentazione di ‘Il viaggio delle nuvole’ edito da Laruffa

L’Accademia Pollineana e l’Associazione Socio-culturale Kontatto Production a partire dalle ore 17, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo di città di Castrovillari, presenteranno il nuovo libro di Giusy Staropoli Calafati- che sarà presente- “Il viaggio delle nuvole” edito da Laruffa.

COSENZA – L’opera racconta una storia di speranza, nel segno del riscatto della dignitĂ della persona, ma anche di rinascita, lotta ed amore. L’appuntamento , patrocinato dall’Amministrazione comunale, sarĂ un’occasione per incontrare un autrice vibrante ed attenta ai sentimenti quanto all’altro, al suo essere ed alla sua condizione. Il Sindaco, Domenico Lo Polito, ed il presidente dell’Ente Parco del Pollino Domenico Pappaterra, porteranno il saluto, mentre don Ennio Stamile, referente regionale “Libera”, mons. Francesco Savino, vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio interverranno, sottolineando il grande messaggio e richiamo che lancia il libro tra le righe appassionate.

La manifestazione verrĂ caratterizzata dalla partecipazione straordinaria di Mimmo Lucano, Sindaco di Riace. Il momento sarĂ moderato da Pasquale Pandolfi, vicepresidente dell’Accademia Pollineana, e le letture verranno curate da Mena Ferraro, Angela Lo Passo, Filomena Bloise, del Direttivo della stessa Associazione. Sicuramente un appuntamento, a piĂą voci e testimonianze, da non perdere e che afferma la tensione ed il Cuore di questo periodo d’Avvento che viene per ridestare l’Uomo ad essere attento “a” e “con” tutta la creazione. Un appuntamento che ci ridice, dal profondo, che siamo capaci di guardare senza usare il metro o la misura. E questa è la sfida di ciascuno nella realtĂ , sempre, per una ripresa, per un ri-inizio. Questo il fil rouge che si muove per sperimentare ad accogliere veramente.