Amantea, al via la XIV edizione di ‘Racconti e desideri’

Si terrà sabato alle ore 18.45, nella suggestiva cornice del complesso conventuale di San Bernardino da Siena, la quattordicesima edizione di “Racconti edesideri: storie di sogni e realtà ”.

AMANTEA (CS) – “Riprendendo una parte significativa del nostro passato – spiegano i promotori del

progetto patrocinato dall’amministrazione comunale – abbiamo deciso di riprenderci il mese di dicembre. Racconti e desideri diventa così un momento per riflettere e per agire: una fusione perfetta tra conoscenza e territorio. La suggestione dell’altare di una delle piĂą antiche chiese del comprensorio amanteano, diventa una macchina del tempo, dove il bilancio di una vita viaggia in bilico tra ciò che è e ciò che poteva essere, tra ciò che è stato e ciò che sarĂ . Racconti e desideri, del resto, è stato istituzionalizzato dall’ente municipale tramite l’adozione della delibera 43/2010: un atto che testimonia l’elevato valore culturale del progetto”. Si racconteranno le storie di chi ha raggiunto traguardi professionali di altissimo livello in diversi campi cognitivi: dalla poesia alla medicina, dall’espressionismo artistico allo sport, dall’imprenditoria alle attivitĂ sociali e alla ricerca, senza mai dimenticare il legame con gli usi ed i costumi della cittĂ in cui sono nati e cresciuti. Premiati anche i migliori studenti delle quattro scuole superiori presenti in cittĂ : il Liceo scientifico, il Tecnico industriale, il Professionale ed il Tecnico commerciale.