‘Flashdance il Musical’, premiato come miglior musical dell’anno

Successo e Premio “Miglior Musical dell’anno” per “Flashdance”, il grande musical nella sua imponente produzione originale di “Stage Entertainment”, che ha chiuso trionfalmente “Fatti di Musica 2018”.

REGGIO CALABRIA – La trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali piĂą attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco. “Flashdance il Musical”, tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, ha incantato i teatri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Uno spettacolo straordinario, giustamente premiato per il suo eccezionale allestimento scenico e la bravura di tutto il cast nella sezione “Grandi Musical” dello storico festival di Pegna, costruito sulla celeberrima colonna sonora da Oscar, con 20 milioni di copie vendute. Nella trama originale della pellicola, che ha riproposto una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare, non sono mancate le hit piĂą famose in lingua inglese: What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll, accompagnate a ritmo dal pubblico che ha gremito ogni replica. Ottima la regia di Chiara Noschese che, dopo“Il Piccolo Principe” e “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, con “Flashdance il Musical” ha firmato la sua prima regia di un importante titolo internazionale.

Bravissimi Valeria Belleudi e Lorenzo Tognocchi nei panni di Alex e Nick, infaticabili protagonisti del musical, in sintonia perfetta con coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth. A fare da cornice, una suggestiva scenografie mobile con continui cambi scena, proiezioni e luci. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di eccezionali performer. Il premio del Festival è stato ritirato da Valeria Belleudi e Massimo Fregnani per Vivo Concerti che ha distribuito il tour. Nel ricco cast anche il calabrese Renato Capalbo, insieme a Elisa Lombardi (Gloria), Ilaria De Rosa (Kiki), Rossella Contu (Tess), Marco Stabile (Jimmy), Roberto Vandelli (Harry), Michael Altieri (C.C.), Altea Russo (Hannah), Lorena Crepaldi (Louse/mrs Wilde). Ed ancora l’ensemble, con Giorgia Cino, Alessandra Gregori, Veronica Lepri, Renato Tognocchi, Giovanni Abbracciavento, Gianluca Briganti. Infine, il gruppo swing: Giorgia Arena (Female), Angelo di Figlia (Male/Dance Captain). L’edizione 2018 del Festival “Fatti di Musica”, unico e storico festival regionale di grandi eventi nazionali e internazionali, si è realizzata in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell’ambito dei Grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per alcune sezioni, con il Festival “Alziamo il sipario” dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria. Come ogni anno, non sono mancate le interazioni con altri prestigiosi festival storicizzati e Comuni di tutta la Calabria.

“E’ stata un’ennesima straordinaria edizione – afferma Ruggero Pegna – che ha regalato le grandi emozioni di eccezionali eventi nazionali e internazionali in tutta la Calabria. La chiusura con opere musical spettacolari come La Divina Commedia e Flashdance, entrambe premiate, anticipa un 2019 altrettanto ricco e con altri diversi bellissimi musical originali, a cominciare da Dirty Dancing il 23 gennaio al Teatro Rendano di Cosenza e il 24 gennaio al Teatro Cilea di Reggio. Ringrazio – ha concluso Pegna – il Comune di Reggio e il suo Assessorato alla Cultura, prezioso partner, tutti gli altri Enti, festival e Comuni per la collaborazione, e soprattutto gli oltre cinquantamila spettatori veri protagonisti del Festival”.