Luzzi, al via la seconda edizione di ‘A Natale… puoi’ (AUDIO)

Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi lo scorso anno, sempre nel giorno dell’immacolata per le vie del centro storico di Luzzi, fervono i preparati per lo spettacolo di Luci e Suoni.

COSENZA – L’Assessore alla Cultura e Spettacolo, Maria Leone e il Sindaco, Umberto Federico annunciano che sul percorso illuminato a tema, nelle diverse vie del centro storico, si troverà un parterre molto nutrito di artisti di strada ed effetti speciali. Infatti, l’intrattenimento sarà assicurato nel corso della serata da spettacoli di luce e fuoco, street band itinerante, keyaku silent disco con Band S.A.M, Dj Mario Cosenza, Dj Romeo Renne, animazione per bambini, arrivo di Babbo Natale in slitta e tanto altro. Non mancheranno anche questo anno, degustazione di prodotti tipici luzzesi e calabresi.

A presentare l’evento Luci e Suoni ai microfoni di Rlb l’assessore Maria Leone

ASCOLTA L’INTERVISTA

In più, l’Assessore alla Cultura e Spettacolo e l’Assessore alle Politiche Sociali, Graziella D’Acri, lanceranno un monito sociale attraverso un installazione artistica per sensibilizzare i partecipanti e la comunità tutta alla lotta contro il femminicidio e alla violenza sulle donne. L’accensione delle Luminarie è prevista per le ore 19.00 in piazza Garibaldi con il countdown in diretta radio su Rlb. Le stesse luminarie rimarranno installate in loco fino al giorno dell’Epifania.