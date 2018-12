L’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Lucrezia della Valle’ presenta: ‘.. e se domani fosse ieri?’

Una commedia musicale che il liceo porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale “Alfonso Rendano”, martedì 11 dicembre alle 19.30.

COSENZA – In occasione del 60°Anniversario della Rai Calabria, torna in scena la brillante commedia, liberamente tratta da “Se il tempo fosse un gambero” di Garinei e Giovannini, è interamente realizzato da docenti e studenti del Liceo cosentino. Sostenuti dal Dirigente Loredana Giannicola e dall’istituto nel suo insieme, hanno deciso di investire entusiasmo, capacitĂ organizzativa, tempo e voglia di mettersi in gioco per sperimentare un modo nuovo di lavorare nella scuola raccogliendo i frutti di esperienze personali e dei percorsi formativi dei diversi indirizzi del “Lucrezia della Valle” (Liceo Musicale, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale). Lo spettacolo vede gli allievi suonare, cantare, ballare e recitare dal vivo. L’adattamento alla regia è di Erminia Pietramala, Maestro del coro Saverio De Luca; arrangiamenti, concertazioni e direzione d’orchestra Aldo Pietramala; coreografie e movimenti tecnici Antonella Ciappetta.