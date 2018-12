Straordinario omaggio del cantautore cosentino Brunori a Lucio Dalla

In programma il prossimo 13-14 dicembre alle ore 21.00.

COSENZA – Accompagnato da un ensemble speciale e con le orchestrazioni di Mirko Onofrio, Brunori eseguirĂ in un concerto-evento “Come è profondo il mare”, settimo album in studio di Dalla pubblicato nel 1977 per RCA Italiana e primo disco in cui il cantautore bolognese è autore anche dei testi. Un album che racconta con poesia e luciditĂ una precisa epoca storica, le cui tematiche sono oggi ancora di grande attualitĂ , attraverso una serie di racconti, bozzetti, che sono rimasti ben presenti nella mente di chiunque ami la musica italiana autorale.

Il disco conferma Dalla come uno dei maggiori artisti che l’Italia musicale potesse avere in quegli anni e in quelli a seguire. Reduce da un disco come A casa tutto bene acclamato da pubblico e critica, dall’ultimo tour di sold out nei piĂą prestigiosi teatri italiani con lo spettacolo Brunori A teatro: Monologhi e canzoni sull’incertezza e da un esordio televisivo su Rai3 con il programma “Brunori Sa”, programma scritto dallo stesso Brunori che ha raccontato i desideri, le paure e le apparenti contraddizioni della generazione di mezzo a cui appartiene, la doppia data cosentina si preannuncia un evento imperdibile, per chi ama la musica d’autore italiana senza tem.