Torna ‘Cose belle festival’, dove la creatività incontrerà la felicità

Da martedì a domenica al Complesso monumentale di San Domenico.

COSENZA – A propiziare l’occasione, la seconda edizione di “Cose Belle Festival”, evento dedicato proprio alla creativitĂ e al design, promosso dall’Associazione “Interazioni Creative” e patrocinato dall’Amministrazione comunale. Il programma, illustrato nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico, è ricco, originale e interattivo, con diverse proposte di qualitĂ che invitano a sperimentare la propria creativitĂ , a esprimere le proprie emozioni: tavoli creativi, workshop, talk, laboratori per bambini, una mostra collettiva d’illustrazione sulla felicitĂ , installazioni colorate, luminose e interattive all’insegna del gioco, e poi un market per scovare creazioni uniche realizzate da bravissimi artigiani. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte l’Assessore alla comunicazione, turismo e marketing territoriale di Palazzo dei Bruzi Rosaria Succurro e il direttore artistico di “Cose Belle Festival” Deborah De Rose. “Abbiamo inserito il Festival nel cartellone di “Buone Feste cosentine” (il cartellone più complessivo messo a punto dall’Amministrazione comunale per le festivitĂ natalizie e di fine anno) perchĂ© riteniamo – ha sottolineato Succurro – che l’apporto che questa manifestazione possa dare non solo ai cittadini, ma a tutti coloro che arriveranno in cittĂ nei prossimi giorni non è di poco conto, anche sul versante dell’incremento delle presenze turistiche. C’è da dire – ha aggiunto l’Assessore Succurro – che il festival coinvolge un target diversificato che va dai bambini alle famiglie, ai giovani. Un progetto che nella sua interezza abbiamo ritenuto particolarmente

interessante e che mette in campo molte risorse. Il fatto che sul territorio ci siano tante persone che

creano, immaginano, che pensano, portando avanti progetti creativi e innovativi è per noi un valore

aggiunto”. La manifestazione ha un claim emotivamente coinvolgente, “Creo e sono Felice. E tu?”. Un vero e proprio invito a sperimentare e valorizzare la propria creatività e favorire la nascita di nuove

connessioni tra le persone. Obiettivo della seconda edizione del Festival è, appunto, indagare il sentimento della felicità legato al fare creativo e veicolare un’immagine positiva della Calabria: terra ricca di risorse latenti, ma molto spesso inespresse.

“La felicità – ha spiegato il direttore artistico Deborah De Rose – è un mezzo, un valore che

accomuna tutti noi perché siamo tutti alla ricerca della felicità . Ecco perché il claim che abbiamo

scelto si traduce in una vera e propria esortazione a mettersi in gioco, esprimendo la propria

creatività o a riscoprirla. Saremo sostenuti e accompagnati da designer e artigiani dalla grande professionalità , ma anche dalla notevole qualità umana e dal saper fare, perché gli artigiani che lavorano con noi prima ci mettono il cuore e poi la condivisione”.