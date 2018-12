Paolo Gentiloni presenterà il suo libro, oggi, presso il Ridotto del teatro Rendano

“La sfida im populista, da dove ripartire per tornare a vincere”, edito dalla Rizzoli, è stato pubblicato lo scorso 13 novembre.

COSENZA- Paolo Gentiloni, ministro delle Comunicazioni nel secondo governo Prodi e ministro degli Esteri nel governo Renzi, assume l’incarico di presidente del Consiglio nel dicembre del 2016 e rimane in carica fino al primo giugno del 2018. Il politico romano, tra i fondatori del Partito democratico, nelle 266 pagine del suo volume, ripercorre il periodo trascorso alla guida di palazzo Chigi. Con l’onestĂ intellettuale e il rigore morale che lo contraddistinguono, analizza la sconfitta subita in occasione del Referendum costituzionale prima e quella del Pd alle elezioni politiche dello scorzo 4 marzo poi. Gentiloni compie un’attenta e scrupolosa autocritica. Ma non si limita a elencare gli errori che hanno causato la devastante perdita di consenso. Con passione ed energia, elabora invece un vero e proprio “manifesto politico”, attraverso il quale ricostruire la nuova identitĂ dei progressisti che – auspica – devono tornare a dialogare con il popolo. L’ex presidente del Consiglio confessa di essere spaventato dal dilagante populismo di matrice nazionalista e si dice convinto che, per sottrarsi al contagio, sia necessario essere saldamente impopulisti. Tutto il contrario dell’essere impopolari. Dopo i saluti del consigliere regionale Mimmo Bevacqua, i giornalisti Annarosa Macrì e Attilio Sabato dialogheranno con Paolo Gentiloni. E gli spunti di riflessione non mancheranno.