Reggio Calabria, oggi e domani il Musical de ‘La Divina Commedia’

Sono tutte straordinarie le firme dell’ emozionante spettacolo musicale basato sulla Divina Commedia di Dante, a cominciare dalla regia di Andrea Ortis e dalla voce narrante di Giancarlo Giannini.

REGGIO CALABRIA – Con la prima replica delle ore 10 riservata alle scuole, prende il via oggi al Palacalafiore di Reggio Calabria l’unica tappa per Calabria e Sicilia dell’ Opera Musical “La Divina Commedia” di Marco Frisina, sezione “Grandi Opere Moderne” della trentaduesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali piĂą attesi della stagione. Sono circa ottomila gli studenti di Istituti scolastici di tutta la Calabria che parteciperanno ai matinĂ©e, divisi nelle due giornate. “SarĂ una grande festa di musica, spettacolo e cultura, con numeri straordinari non solo per La Calabria. Ottomila ragazzi di tutta la regione sono uno spettacolo nello spettacolo, un record del mio festival che si ripete ormai ogni anno” ha affermato Ruggero Pegna.

La sceneggiatura è firmata da Gianmario Pagano, le scenografie sono di Lara Carissimi, le coreografie di Massimiliano Volpini, lighting designer Valerio Tiberi, sound engineer Emanuele Carlucci, visual designer Roberto Fazio e Virginio Levrio. Grande il cast, con Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Manuela Zanier (Francesca, Matelda), Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli), Francesco Iaia (Caronte, Ugolino, Cesare, San Bernardo), Mariacarmen Iafigliola (Pia dei Tolomei, la Donna), Brian Boccuni (Catone, l’Uomo, San Tommaso), Daniele Venturini (Pier delle Vigne, Amaut Daniel), Noemi Borsi (Maria). Numeroso anche il corpo di ballo acrobatico, composto da Mariacaterina Mambretti, Danilo Calabrese, Raffaele Iorio, Alessandro Trazzera, Mirko Aiello, Marina Barbone, Michela Tiero, Federica Montemurro, Raffaele Rizzo, Giovanna Pagone, Elisabetta Dugatto, Carla Del Giudice, Jacopo Busnelli.

Lo spettacolare viaggio sul sentiero che attraversa i fantastici regni dell’ Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si ripresenta al pubblico con il coraggioso restyling di Ortis, le straordinarie musiche di Marco Frisina e un allestimento eccezionale, che si avvale di proiezioni in 3D e di un suggestivo impianto scenografico, con ben 50 scenari mozzafiato e oltre 200 costumi.