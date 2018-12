Armonie d’Arte e Ama Calabria: insieme per la nuova stagione teatrale

AMA Calabria e Armonie d’Arte sono convinte che operare insieme, sia oggi l’unica possibilità , l’indispensabile strumento strategico, per fare impresa culturale sostenibile.

CATANZARO-Nel clima di positiva operatività che connota le rispettive dirigenze nelle persone di Francescantonio Pollice e Chiara Giordano, AMA Calabria e Armonie d’Arte intendono, quindi, collaborare con azioni concrete e sin da subito per l’imminente stagione teatrale di AMA Calabria a Catanzaro attraverso la presenza reciproca sui rispettivi canali di comunicazione; collaborazione su attività collaterali e di supporto per favorire la partecipazione consapevole del pubblico; tariffe speciali per il pubblico che frequenta entrambe le programmazioni. Per quest’ultimo aspetto, Armonie D’arte Festival 2019 applicherà il 10% di sconto sui prezzi di biglietti di qualsiasi attività a chi avrà acquistato l’abbonamento della stagione teatrale AMA Calabria, e così viceversa per l’anno successivo. L’auspicio è che questa sinergia possa essere accolta con favore dal pubblico e dal territorio tutto come segno di rinnovata vitalità del settore; d’altra parte, lontani dallo spirito dell’insana competizione localistica, si opera in quello utilissimo di una bella e virtuosa competitività dell’offerta territoriale, anche nello scenario globale nazionale, facendo massa critica, condividendo saperi ed esperienze, ottimizzando opportunità , in definitiva aggiungendo valore a valore, per tutti. La stagione teatrale AMA Calabria 2018-19 avrà luogo presso il teatro Comunale di Catanzaro ed è articolato in 14 appuntamenti due quali fuori abbonamento.