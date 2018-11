IlFolle Beltrano firma: ‘La più grande Rockstar mondiale’, nuovo omaggio al Blasco

Un volume dedicato all’ultimo tour: VascoNonStop Live 2018.

COSENZA – Il progetto, il cosiddetto “libro dei fans”, vede la partecipazione diretta dei vasconvolti, con più di 2300 foto, e di inviati speciali che raccontano attimo dopo attimo il tour dei record. Edito da Dino Vitola, il libro ha per titolo ‘La più grande Rockstar mondiale’ ed ha al suo interno un dvd prodotto dallo ZPF con la partecipazione di alcuni componenti della band di Vasco come Diego Spagnoli, il Gallo, Andrea Innesto e Maurizio Solieri. Insieme al libro, anche la cartolina da collezione, in edizione limitata. “Vivo un momento frenetico, è vero, non mi fermo mai – commenta Beltrano ai microfoni di Rlb – ho scritto anche un brano dal titolo ‘La sfida mia’ per Caterina Oliverio, una talentuosa artista calabrese. Il singolo è strettamente legato al mondo di Vasco in quanto fonde in sè l’universo rock in un inno vero e proprio alle donne, proprio quelle donne tanto cantate da Vasco nella sua produzione artistica”.

Il VascoNonStop Live 2018 è stato un tour che si è svolto tra i mesi di maggio e giugno 2018 in 6 città italiane.Mai pensato di smettere. “Dopo Modena Park, Vasco ha fatto una seduta psicanalitica: si è ritrovato a cantare delle canzoni che non cantava da 30 anni e che aveva scritto quando ne aveva 20. Quando ha iniziato le prove – ha concluso Beltrano – i primi due tre giorni era un po’ spaesato. Poi dopo è tornato nel clima, si è ritrovato dentro, ed è stato come ritornare a casa. Si è riappacificato con se stesso ed avevo voglia di raccontare questo percorso”.