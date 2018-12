‘Tutte le volte’, esce oggi il nuovo singolo del cantautore Eman

Il brano sarĂ disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

COSENZA – “Tutte le volte”, scritto e composto dallo stesso Eman, prodotto e arrangiato da Mattia “Skg” Masciari e Rosario “Tano” Critelli e mixato da Andrea Debernardi, parla di una storia d’amore finita raccontata però in maniera “dolcemente cruda”, con toni introspettivi e personali, ponendo al centro le individualitĂ .

“Tutte le volte mi piace definirla una ballad terapeutica – racconta Eman, in merito al suo nuovo singolo – PerchĂ© terapeutica? Per il suo carattere non didascalico: la storia è finita forse a causa della quotidianitĂ o forse per consunzione, insomma motivazioni ineluttabili. Mi sono soffermato a osservare i mutamenti del volto nei primi ascoltatori, amici e addetti ai lavori: ho visto materializzarsi la tristezza, il ricordo, la consapevolezza (“il destino come sempre mi ha seguito, con il suo sorriso ed il coltello in tasca”). Alcuni voli segnano la loro rotta e possiamo fare poco o nulla per deviarla: la bellezza è nella strada percorsa insieme e in quella che deve venire – anche se non piĂą l’uno accanto all’altro – stupirsi ancora, perchĂ© “ogni passaggio di vita ha una sua luce, vedrai, che ti ferisce gli occhi“.

Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, nasce a Catanzaro. Si approccia alla musica e alla scrittura da giovanissimo appassionandosi a tutti i generi musicali, dal rock al blues dal reggae al grunge e, in maniera particolare, al cantautorato italiano. Appena quattordicenne inizia a cantare in alcuni gruppi punk-rock della sua città e all’età di sedici anni fonda il suo primo gruppo, i Diffida. Qualche anno dopo si avvicina al mondo delle Dancehall e dei Sound System, fondandone uno proprio: Pennywise Crew. Si fa conoscere con lo pseudonimo di Eman, grazie anche agli Open Mic e alle prime canzoni su strumentali giamaicane e francesi. Il brano “Dammi da bere” lo farà conoscere al pubblico di “Myspace” e delle dell’ambiente reggae italiano. L’incontro tra il suo background musicale, il cantato ritmato della Dancehall e le rime del raggamuffin, dà vita al personalissimo stile di scrittura e cantato che caratterizzerà la musica di Eman. La successiva fondazione del collettivo di cantanti, rapper e produttori “Kuanshot Records” e l’inizio della collaborazione con Mattia Masciari “SKG” vedrà l’uscita del suo album autoprodotto “Come Aceto” (2009) e si esibisce in diversi centri sociali e locali lungo tutta la Penisola. Nel 2012 esce il singolo “Insane” prodotto da “SKG”, che segna la svolta musicale e l’apprezzamento generale da parte del pubblico di Eman. Nel 2013 pubblica i singoli “Time by time” e “Il mio vizio” (entrambi prodotti da “SKG“) e, a seguire, “L’amore al tempo dello spread“, prodotto da Rosario Critelli “Tano“. Eman viene notato da Sony Music e la collaborazione con la major darà vita all’album “Amen“, preceduto dai singoli “Giorno e notte” (2015, prod. “SKG“) e “Amen” (2015, prod. SKG). L’album esordisce al 37esimo posto della classifica FIMI e il singolo “Amen” arriva al primo posto della classifica Viral di Spotify. Attualmente Eman sta lavorando al suo secondo disco, anticipato dai singoli “Icaro“, “Milano” e “Tutte le volte“.