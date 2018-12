Calopresti, in Calabria per ‘Via dall’Aspromonte’

Un western atipico sulla fine di un mondo e sul sogno di cambiare il corso degli eventi grazie alla voglia di riscatto di un popolo, con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini.

COSENZA – Ad Africo, un paesino arroccato nella valle dell’Aspromonte calabrese, alla fine degli anni ’50, una donna muore di parto perchĂ© il dottore non riesce ad arrivare in tempo dato che non esiste una strada che lo colleghi al resto del mondo. Gli uomini del paese, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco; ottengono la promessa di un medico e nel frattempo, capeggiati da Peppe (Francesco Colella), decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada. Tutti, compresi i bambini, abbandonano le occupazioni abituali per realizzare l’opera. Giulia, la nuova maestra elementare (Valeria Bruni Tedeschi), viene dal Nord, e vuole insegnare l’italiano “se Africo entrerĂ nel mondo grazie alla strada, i ragazzi dovranno conoscerlo prima, imparando a leggere e a scrivere”. Ma per il brigante Don Totò, quello che detta la vera legge, Africo non può diventare davvero un paese “italiano”. Il film è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, scritto da Mimmo Calopresti con Monica Zapelli, giĂ autrice de ‘I cento Passi’, tratto dall’omonimo romanzo di Pietro Criaco “Via dall’Aspromonte” (Rubettino Editore).