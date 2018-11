Altomonte, due giorni dedicati al teatro con ‘Incontri d’autunno’

L’evento si terrĂ al Salone Razetti, nel Chiostro di San Domenico, oggi e domani e avrĂ per protagonista indiscusso Tommaso Campanella e la sua storia.

COSENZA – Il Festival Euromediterraneo ha fortemente voluto che alle scuole venisse raccontata la figura del filosofo di Stilo che ad Altomonte ha trascorso alcuni anni della sua vita. Tommaso Campanella, infatti, non è solo una figura che trasmette valori positivi come l’integritĂ morale e il coraggio di perseguire le proprie idee e valori ma è anche un attrattore turistico per Altomonte e tutto il suo territorio. A raccontare la vita, le opere e il soggiorno altomontese di Tommaso Campanella per “Incontri d’autunno” ci penserĂ il teatro con lo spettacolo “Il senso delle cose e la magia di Fra Tommaso”, a cura del Parco letterario Tommaso Campanella di Cosenza che andrĂ in scena stamattina al Salone Razetti a partire dalle ore 10. Domani, sempre il Parco letterario Tommaso Campanella, continuerĂ a spiegare agli alunni la grandezza del filosofo paragonandolo ad un altro personaggio positivo come Federico II grazie alla rappresentazione teatrale di “Federico II, Stupor Mundi”.