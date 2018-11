Oggi pomeriggio, l’inaugurazione dei Mercatini di Natale in Piazza Bilotti

Rlb è Radio Partner dell’evento, dalle 17 in diretta live con tanta buona musica, spettacolo, animazione.

COSENZA – Si rinnova la tradizione dei Mercatini di Natale con l’inaugurazione dei quali la cittĂ di Cosenza entra ufficialmente nella magica atmosfera delle festivitĂ natalizie e di fine anno. Il taglio del nastro è fissato alle ore 18,00, in Piazza Bilotti, alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto e dell’Assessore alla crescita economica urbana e alle attivitĂ produttive Loredana Pastore. “E’ Natale. Buona Cosenza a tutti!”. E’ lo slogan che campeggia sulla locandina di quest’anno dei Mercatini di Natale, a testimonianza della notevole crescita dell’attrattivitĂ di Cosenza che si impone come modello da seguire per il continuo fiorire di attivitĂ commerciali.

Saranno 53 le casette in legno dei mercatini allestite in Piazza Bilotti. L’iniziativa è promossa, come è tradizione, dal Comune di Cosenza, in collaborazione con la storica associazione dei commercianti e degli ambulanti dei mercatini di Natale. A garantire l’area food, il coinvolgimento di tutti i locali di Piazza Bilotti. L’inaugurazione dei Mercatini sarĂ multicolore per l’intrattenimento assicurato, soprattutto per la gioia dei bambini, da uno spettacolo che avrĂ come protagoniste le celebri Lol, le piccole bambole molto seguite in tv.  “Con l’apertura ufficiale dei Mercatini – ha sottolineato in una dichiarazione l’Assessore alla crescita economica urbana e alle attivitĂ produttive Loredana Pastore – la cittĂ si immergerĂ nelle magiche atmosfere del Natale. Siamo consapevoli di ciò che oggi la cittĂ rappresenta non solo per i cosentini e la provincia, ma anche per la Calabria. Ci aspettiamo, infatti, che a vedere i nostri mercatini arrivino a Cosenza da ogni angolo della regione”.

Rlb sarĂ in diretta dalle 17. Musica, animazione, gadgets per tutti i presenti. Davanti alla casetta rossa le esibizioni della scuola di danza ‘DenSer’ di Silvia Greco. Spazio ai piccoli talenti della Cobra Team di Domenico Massarini. Un ospite d’eccezione, finalista nazionale Area Sanremo e grande amico della big family di Rlb: Giovanni Segreti Bruno.