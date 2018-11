Pianificazione disabilità ed emergenza: convegno oggi a Castrovillari

A sei anni dell’evento sismico che ha interessato il Pollino, un incontro per discutere su come intervenire in situazioni di emergenza per il soccorso alle persone con disabilità e di sensibilizzare le istituzioni e cittadini sulla tematica.

COSENZA – Con il progetto “Uniti per non rischiare” si vuole proporre l’avvio di tavoli di lavoro volti a favorire una collaborazione tra istituzioni e volontari di protezione civile sulle specifiche esigenze delle varie disabilitĂ a livello di Centro Operativi Misti, dall’altra la predisposizione ed attuazione di strumenti di prevenzione intervenendo a livello procedurale e strutturale per eliminare le barriere architettoniche, comunicative e culturali, che impediscono un auto e mutuo soccorso. L’importanza del convegno sta nell’affrontare tutte le specifiche necessitĂ delle persone con disabilitĂ alla luce di un aumentato coinvolgimento su argomenti come la sicurezza, la prevenzione del rischio l’intervento in caso d’emergenza e la prevenzione all’interno delle strutture (l’importanza dell’eliminizione delle barriere architettoniche negli impianti sportivi, quale aree di ricovero per la popolazione). La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con DisabilitĂ , adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, pone in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l’impegno a prendere “tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilitĂ in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali”. La Regione Calabria, con la Dgr 135/2015 e l’allegato protocollo, ha posto le basi per l’attuazione dell’articolo 11 della Convenzione Onu del 2006, introducendo la necessitĂ della mappatura sinottica della disabilitĂ Â da integrare nel piano comunale di emergenza.

Il Sindaco del Comune di Castrovillari Domenico Lo Polito farĂ gli onori di Casa iniziando i lavori, le relazioni tecniche saranno trattate: da Annamaria Bianchi di Fish Calabria. “La Convenzione Onu del 2006 e la tutela delle persone con disabilitĂ ” sarĂ affidata a Maurizio SIMONE presidente Fand Calabria. La Conoscenza delle disabilitĂ – I moduli relazionali nell’intervento in Emergenza della delibera 135/2015 e la Mappa sinottica della DisabilitĂ Â a Gianfranco Pisano Presidente Soccorso Senza Barriere mentre a Riccardo Borselli Direttore Suem 118 Cosenzaspetta la relazione su “DisabilitĂ e 118 il soccorso in emergenza”.

Sono invitati a intervenire: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, i Sindaci dei Comuni: Acquaformosa, Civita, Frascineto, Firmo, Laino Castello, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena, Firmo, i Presidenti delle Associazioni aderenti Ssb (Associaizone Famiglie Disabili- Castrovillari, Gruppo Speleo del Pollino- Morano Calabro, Gruppo Soccorritore Aquile del Pollino- Frascineto). Conclude i lavori Antonio Salpietro di Diartimento Nazionale di Protezione Civile. Modera l’incontro Antonio Pandolfi. Appuntamento oggi pomeriggio, alle 16, presso la sala consiliare.