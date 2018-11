Francesco Spizzirri, una vita in musica. In diretta su Rlb, presenta ‘Lion’ (AUDIO)

Danzatore, coreografo e cantante ‘per passione, per gioco, per amore’.Â

COSENZA – Francesco Spizzirri, giovane talento multidisciplinare italiano. Nasce a Cosenza il 23 luglio del 1983, studia danza all’età di 10 anni ed a 21 anni firma il suo primo contratto. Tra i lavori più importanti: cinque edizioni dei Migliori Anni, Domenica Cinque, Carramba che fortuna, I Cesaroni, Tutti pazzi per Amore, Nine (il film di Rob Marshall) ,Attenti a quei due, Dimmi La Verità , Raccontami 2, Italia’s Got Talent. È’ assistente alle coreografie per la trasmissione La Pista su Rai Uno.

In teatro sempre come Assistente Coreografo per i Musical: Rapunzel e Turandot con Lorella Cuccarini; Peter Pan ed Elvis con la regia di Maurizio Colombi. Sister Act e E se il tempo fosse un Gambero con la regia di Saverio Marconi . Dal 2013 ad oggi 2018 ha collaborato con la Royal Caribbean ed Holland America Line come ballerino solista in giro per il mondo da Sydney a New York fino ad arrivare in Giappone , Cina e Nuova Zelanda. Carico e positivo per il suo nuovo singolo in uscita, è già pronto per tornare in teatro.

“No nessun talent show , nessuna Major, le mie canzoni sono solo passione. È nato tutto per gioco nel 2013 quando ero a NY, arrivai a Time Square. Con quelle vibrazioni – racconta Spizzirri  – è nato il mio primo singolo, che riuscì ad entrare nelle top 100 di ITunes Italia. Mi diverto tanto a creare musica”.Â

Una vita per lo spettacolo. “Dopo l’infortunio ritornerò a breve a pieno ritmo. Sarò su Rai Uno con Flavio Insinna e presto ripartirò per gli Stati Uniti per terminare il contratto che ho messo in stanby con la Holland American. Sempre nel 2019 curerò come assistente coreografo un altro importante musical in teatro ma adesso ho nel cuore Lion, che racconta tanto di me”.  Il palcoscenico è un cerchio magico in cui solo le cose più vere accadono, un territorio neutrale al di fuori della giurisdizione del Fato, dove le stelle possono essere scavalcate impunemente. Un posto più vero e più reale non esiste in tutto l’universo.

“Io mi sento parte della musica e Lion è una canzone molto poetica. Una reinterpretazione del brano dei Cats on the three, un pensiero libero. Quando è nata, mi ero appena infortunato alla schiena, emotivamente stavo a pezzi ed è stato quasi terapeutico per me approcciarmi a questo progetto. Nel 2019 uscirà il mio primo Ep ma adesso sono completamente dentro questo pezzo, nel quale credo tantissimo”. E per citare Victor Hugo: il teatro non è il paese della realtà : ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. Francesco Spizzirri si racconta su Rlb, con Simona Gambaro.

