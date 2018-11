Artemisa Gentileschi: ‘ Il nostro Flash mob grida no alla violenza’

Per la giornata contro la violenza di genere domenica, l’associazione sarà in piazza sostenuta dalle prinicipali scuole di danza che hanno aderito all’iniziativa.



PAOLA (CS) – Sulle note di We wil rock you dei Queen “saremo uniti a simboleggiare la nostra voglia di fare rumore”.

La Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne è una di quelle ricorrenze simboliche durante le quali vengono organizzate iniziative di tutti i tipi per concentrare l’attenzione su un tema di particolare rilevanza. In questo caso si tratta del 25 novembre, giorno in cui le Nazioni Unite, su scelta di gruppo di donne attiviste, scelsero di commemorare la morte delle sorelle Mirabal, uccise nel 1960 per essersi opposte al dittatore Rafael Leonidas Truijillo della Repubblica Domenicana. In Italia sono circa 15 anni che questa giornata viene celebrata, inizialmente solo dai centri antiviolenza e delle Case delle donne sparse in tutto il Paese, ma poi anche dalle istituzioni nazionali e locali.

“La violenza è un fenomeno culturale e noi vogliamo che sia sempre più in mezzo ad una coscienza civile che si indigna e rifiuta ogni tipo di sopruso e violenza. Lo faremo insieme alle persone perche Artemsia è questo tra le persone. Concretamente. Mettendoci la faccia. Indossate qualcosa di rosso e unitevi a noi. Battete i piedi per dire no. Si può!!”