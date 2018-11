Carolei: Giovanni Segreti Bruno fra i 25 vincitori di Area Sanremo Tim

E’ l’unico concorso nazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica che consente l’accesso diretto a Sanremo Giovani.

COSENZA- Con 25 finalisti, uno in piĂą rispetto al previsto, si è chiusa Area Sanremo Tim 2018. Questi giovani talenti sono stati rivelati nel corso della serata di gala organizzata al Teatro dell’Opera del Casinò sanremese. Un compito difficile quello della giuria presieduta da Antonio Vandoni, Direttore artistico e musicale di Radio Italia, e composta dal M° Enzo Campagnoli, Direttore d’orchestra, Sergio Cerruti, Presidente dell’AFI, Monia Russo, cantante, M° Gianni Testa, produttore e vocal coach, Michele Torpedine, produttore, e Maurilio Giordana, DJ radiofonico nel ruolo di supplente.

La nuova manifestazione diretta da Claudio Baglioni e condotta da Baudo e Rovazzi, che andrà in onda su Rai 1 dal Casinò di Sanremo l’ultima settimana di dicembre, con la formula del talent sceglierà i talenti da spedire tra i big del Festival della Canzone italiana. I ragazzi che hanno partecipato alle finali sanremesi hanno superato le selezioni di Area Sanremo Tour, organizzato da Anteros Produzioni di Nazzareno Nazziconi, una manifestazione che per il secondo anno consecutivo, ha registrato un notevole numero di iscritti: 2322 ragazzi, che in 123 tappe, svoltesi su tutto il territorio nazionale e all’estero, ed attraverso 7 finali regionali/interregionali hanno portato in gara a Sanremo 860 canzoni inedite, contando anche i gruppi e le band equivalgono a circa 1000 persone che si sono confrontate nelle due sessioni semifinali di ottobre.

Giovanni Segreti Bruno non riesce a mascherare la forte emozione: “Si, è incontenibile. Ovviamente il mio abbraccio va a chi mi supporta ed ha sempre incoraggiato il raggiungimento dei miei obiettivi; a chi crede nella mia musica e soprattutto il grazie piĂą grande va alla mia meravigliosa famiglia”. Un ragazzo semplice, ricco di valori. Una voce intensa, raffinata: “La mia musica racconta come vivo ciò che ho intorno e come incamero le emozioni che sento, metabolizzo e restituisco agli altri sotto forma di canzone. La mia musica non ha schemi di sorta, è libera e credo tantissimo nel pezzo con il quale ho intrapreso questa fantastica avventura”.Â