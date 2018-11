Capelli: tutte le tendenze per l’autunno inverno 2018 2019

I capelli devono comunicare il nostro modo di essere e la nostra indole. Regola base: impariamo a lasciarli in pace e a rispettarli, perché il mood è il ritorno all’essenziale.



COSENZA – Ce n’è indubbiamente per tutti i gusti in questo inverno 2019, anche se i must della stagione prediligono colori naturali e omogenei, registrando così un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi trend del passato, che hanno sempre promosso colori dinamici e multisfaccettati, risultato di shatush e sfumature ricche e vibranti, sulle punte come sulle lunghezze con tanto di ricrescita in vista. Il vero trend dell’inverno 2019 sarà infatti puntare tutto sul proprio colore naturale, esaltandolo al meglio con una versione il più omogenea possibile. Questo non significa che schiariture e shatush saranno del tutto da dimenticare, semplicemente sono apprezzati in una variante più delicata e graduale, che valorizzi comunque il colore naturale di partenza e non lo stravolga in maniera eccessiva.

“La parola chiave dell’autunno inverno 2018-2019 in fatto di capelli sarà sobrietà : tinte uniformi e naturali dal fascino raffinato e l’allure sobria– ha commentato in diretta su Rlb Tina Palermo, hairstylist paolana – che puntino non tanto a scioccare quanto a stupire con classe ed eleganza. Dimenticate quindi gli eccessi e scegliete la misura se volete davvero essere trendy in questo autunno inverno”. Â

Dopo anni e anni che hanno premiato tiger eye, bronde e castano-biondi caldi e ricchi di sfumature dorate, ecco che il vero re dell’autunno inverno si appresta a diventare il castano scuro, soprattutto nella versione omogenea. Ci sarà comunque posto anche per i castani chiari, ma meglio se naturali e non arricchiti di venature e sfumature gold troppo visibili. Tra i biondi, sarà il biondo chiaro ad avere la meglio, soprattutto nelle sfumature più fredde, come il biondo burro, la vera tinta cult dell’autunno inverno tra le blonde girl. Anche il rosso, sia nella variante tendente all’arancione che in quella della sfumatura ciliegia, conquista un posto speciale questo inverno.

“I tagli capelli 2019 invece, ci sorprendono nell’autunno inverno con tendenze alla moda che privilegiano linee alla pari, volume e un certo ritorno alla naturalezza, con styling tutt’altro che impeccabili e perfetti. Che scegliate – ha ribadito la stylist– tagli corti, lunghi o di media lunghezza, la tendenza vuole infatti vedervi sfoggiare hairstyle voluminosi e pieni, portati nel modo più naturale possibile”.

Anche nell’autunno inverno 2018-2019 le tendenze capelli premieranno tagli XXL, meglio se alla pari e con scriminatura centrale. Anche tra gli hairstyle lunghi infatti, sono le misure piene ad avere la meglio, eppure tagli lunghi scalati troveranno comunque un posto nella moda capelli dell’autunno. Via libera a scalature leggere, meglio se solo un po’ ai lati, o tagli molto scalati per creare volumi pieni e chiome folte. Ovviamente anche qui, viene lo styling naturale: liscio, mosso o ondulato, purché non sia troppo curato e dall’effetto perfetto. Se è la riga in mezzo il vero trend protagonista del 2019, bisogna dire che anche i tagli di capelli con frangia si difendono bene. La frangia infatti, viene ben accolta, soprattutto nella versione a tendina, tendenza più apprezzata della stagione. Perfetta anche lunga e importante – in stile più rock – alla pari oppure laterale.

Ecco i 5 top trend celebrati dalla moda capelli 2019:

Scriminatura centrale: la riga in mezzo è la scelta più fashion per un’acconciatura di tendenza, soprattutto se abbinata a uno styling liscio e mosso naturale. La combinazione migliore invece, con uno styling riccio è la frangia, purché sia facilmente gestibile.

​Frangia a tendina: se parliamo di frangia, è quella a tendina che dovreste scegliere se volete essere super fashion. Perfetta abbinata con un caschetto corto o un long bob che sfiora le spalle, liscio o ondulato.

Styling naturale: la piega perfetta è la “non piega”. Lo styling più cool è il liscio imperfetto, leggermente ondulato, proprio perché naturale. Banditi lisci spaghetti impeccabili e, all’opposto, boccoli perfetti e definiti.

​​Tagli pieni e alla pari: volume e geometrie nette sono le scelte più cool del 2019, come detto in precedenza. Scegliete quindi hairsytle pieni e linee definite ed evitate invece tagli molto dinamici e scalati dall’effetto leggerezza.

Grande ritorno degli accessori per capelli: dalle fasce stile Eighties a cerchietti, mollette e ferretti impreziositi da pietre e dettagli glam-chic.