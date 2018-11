Rlb ChocoDays, in un video le emozioni in musica di tanti artisti cosentini

La radio di Cosenza e Provincia ha raccontato la sedicesima edizione dell’evento più goloso e partecipato della città dando voce a tanti artisti legati al nostro territorio



COSENZA – Circa 50 le aziende del cioccolato, tanti momenti ludici per i piĂą piccoli e animazione; in cittĂ numeri importanti anche per l’edizione 2018. Gli studi confermano che i benefici del cioccolato sono molteplici. Anche l’umore ne trae giovamento. Mangiare cioccolato fa aumentare i livelli di alcuni neurotrasmettitori che inducono le sensazioni di piacere e di benessere: la serotonina attiva nella regolazione del sonno e dell’attivitĂ sessuale; l’endorfina, efficace nell’inibizione del dolore; la feniletilamina, la stessa sostanza chimica che il cervello produce quando ci innamoriamo; la difenildantonina, una sostanza antidepressiva; e l’anandamide (da ananda, in sanscrito, “pace”) una sostanza paragonabile al tetraidrocannabinolo, uno dei principi attivi della marijuana.

E’ così che dopo essere stato additato per anni come alimento pesante, che fa ingrassare e venire l’acne, ora viene non solo riabilitato ma anche valorizzato per questi suoi effetti sull’umore, da tempo riconosciuti da tutti gli appassionati di questo “cibo degli dei” in tutte le sue forme.

Rlb ha ancora una volta raccontato l’evento, perseguendo quella che è la propria caratteristica linea editoriale, chiara da sempre: essere espressione degli artisti legati al nostro territorio. In un video Miguel Narcisi ha riproposto una veloce ed intensa carrellata della tre giorni.

Giovedì 25 ottobre intorno alla casetta rossa di Rlb, tanta gente per lo spettacolo della scuola di ballo “Adeliante” di Adele e Dante Donato; le danzatrici orientali di “Harem. Il tempio delle Odalische”; la splendida voce di Martina Infusino; Bianca Provenzano da La Voce Produzione.

Venerdì 26 ottobre i ragazzi de La Voce Produzione di Cecilia Cesario hanno omaggiato i grandi classici della musica italiana, mentre Flavia De Santis ha realizzato un ritratto su tela del grande Rino Gaetano ed esposto alcune sue opere. Sul red carpet le Lady di For Lady di Ermanno Reda; il corpo di bello è stato seguito da Giusy Massarini direttrice di ‘In Punta di Piedi’.

Sabato 27 ottobre il Nuovo Centro Danza di Raffaella Runco; Emanuela Pastore direttrice di MorEma; DenSer di Silvia Greco; musica live con Lorena Cutrì, Martina Ranieri e Tatiana Labate Bisceglia. In passerella le creazioni di Giuseppe Cupelli. E ancora i Compà Dreush; Zabatta Staila; la magia di Asya e Nevis e la comicità di Skizzo e Ciccio. La pioggia, purtroppo, ha fermato la giornata conclusiva. Ricordiamo con piacere gli artisti che avrebbero accompagnato la domenica pomeriggio dei cosentini. Grazie comunque a Lorenzo Carella; Pippo Tocci; Alfredo Bruno; Sabatum Quartet; Cinghios Group; Le Muse del Mediterraneo. Previste in passerella gli abiti di Mc Fashionable con Manuela Capalbo  e Monica Campanella.